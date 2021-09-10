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黑石集團終止收購SOHO中國 30億美元飛了

記者蔡敏姿／即時報導
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。

澎湃新聞報導，SOHO中國10日公告，公司和要約收購方黑石集團在6月16日簽署的收購協議截至目前沒有任何的先決條件達成。鑒於目前滿足先決條件的進展不足，各方一致認為無法在最終截止日當天或之前滿足先決條件，各方也一致同意不會推遲最終截止日。

早在6月16日，SOHO中國宣布，黑石收購SOHO中國股份的代價是每股港幣5元，要約的最高現金代價為港幣236.58億元，約30億美元。不過，8月6日，SOHO中國發布公告稱，與黑石集團的交易，被中國市場監管總局正式立案審查。

儘管該申報已獲正式立案，要約方及SOHO中國仍可能被要求提供進一步信息及材料供監管機構審查。截至公告日，沒有任何先決條件已獲達成。

SOHO中國是潘石屹夫婦創辦的地產商，以開發高檔商辦為主。自2014年開始，SOHO中國陸續出售中國資產，也並未在境內購入新資產，至今累計套現超過人民幣350億元。

新京報報導，中國工商徵信平台「企查查」APP顯示，SOHO中國關聯公司為北京望京搜候房地產有限公司，成立於2009年，法定代表人為潘石屹，主要從事房地產開發建設、商品房等業務。2007年10月8日，SOHO中國在港交所上市。

SOHO中國2021年上半年營收人民幣8億元，年降45%；獲利人民幣3.4億元，年增67%。

截至10日收盤，SOHO中國收港幣3.5元，上漲9.38%。

中國 房地產 營收

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