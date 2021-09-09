中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中國 和西方國家關係緊張，連帶外國知名品牌都中槍。最近，在中國廣受追捧的加拿大羽絨服名牌「加拿大鵝 」（Canada Goose）、日本「養樂多」等都被中方以產品詐欺、虛假宣傳為名處以45萬元（人民幣，下同，約6.9萬美元）罰款。

內地多家官媒就此發表評論，警告「賺中國人的錢就要守中國的法」；有外媒認為，加拿大鵝的遭遇與中加關係持續緊張有關，熟悉中加商業的人士表示，這恐怕是中國強調「共同富裕」下的新手段，以打擊外國名牌來拉抬中國企業。

「加拿大鵝」北京旗艦店2018年12月28日開幕時，人潮擠爆。（翻攝自秒拍）

綜合各媒體報導，監管機構表示，「養樂多」是因「該品牌曾宣傳益生菌在新冠病毒防治中有重要作用」；「加拿大鵝」則是因為聲稱使用「來自 Hutterite 最溫暖的材料，欺騙消費者，因為其大部分產品實際上是用其他材料製成的。」

中國官媒「經濟日報」社評曾質疑「加拿大鵝主要填充物是普通鴨絨，動輒卻要賣上萬元一件，羽絨服賣的是保暖費還是智商稅？」熟悉高端品牌市場的人士說，這主要是因為進口商過度宣傳的問題，根本不是「加拿大鵝」母公司的錯誤，加拿大鵝公司在加拿大宣傳根本不會這樣的。但是現在反西方情緒濃厚，中國官媒借力使力。

彭博社報導稱，中加緊張關係因華為首席財務官孟晚舟事件持續升溫，自孟晚舟2018年12月被捕，加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被拘，斯帕弗在上月被判監11年。現在加拿大鵝就於緊張局勢之中被中國盯上。

處罰決定書還指出，加拿大鵝大部分商品使用蓬松度較低的鴨絨，這類產品占所有產品的69%，因此「以偏概全地」稱其產品所使用的羽絨「均含Hutterite羽絨」、與事實不符，違反中國「廣告法」。

總部位於多倫多的「加拿大鵝」公司聲明表示，今年稍早，在中國電子商務網站「天貓」上運營的商店出現了「文本錯誤」，但已經糾正。

加拿大鵝（Canada Goose）成立於1957年，一件羽絨服賣數千元至上萬元人民幣不等，被內地消費者稱為「羽絨服中的愛馬仕」。2018年正式進入中國，在北京 三里屯開設內地首家旗艦店，據中國網報導，當日有顧客排隊長達兩小時，頭3天內熱門款式全部售罄。

路透等外媒報導，新冠疫情爆發後，加拿大鵝在內地二線和北方城市加開多家店舖；經3年來擴張，目前在北京、上海、成都、杭州、哈爾濱、瀋陽等地共設有12家精品店及20多家零售門店，亦進駐電商平台天貓。加拿大鵝今年2月公布的財報顯示，去年該品牌三季度直營業務銷售額同比增長41.7%，二季度總銷售額同比增長30%。