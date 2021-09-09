我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從911事件活過來 他領悟永不放棄 她活得行屍走肉

搭飛機不戴口罩 擬加倍罰款 累犯者最高罰3000元

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

中國新聞組／北京10日電
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中國和西方國家關係緊張，連帶外國知名品牌都中槍。最近，在中國廣受追捧的加拿大羽絨服名牌「加拿大鵝」（Canada Goose）、日本「養樂多」等都被中方以產品詐欺、虛假宣傳為名處以45萬元（人民幣，下同，約6.9萬美元）罰款。

內地多家官媒就此發表評論，警告「賺中國人的錢就要守中國的法」；有外媒認為，加拿大鵝的遭遇與中加關係持續緊張有關，熟悉中加商業的人士表示，這恐怕是中國強調「共同富裕」下的新手段，以打擊外國名牌來拉抬中國企業。

「加拿大鵝」北京旗艦店2018年12月28日開幕時，人潮擠爆。（翻攝自秒拍）
「加拿大鵝」北京旗艦店2018年12月28日開幕時，人潮擠爆。（翻攝自秒拍）

綜合各媒體報導，監管機構表示，「養樂多」是因「該品牌曾宣傳益生菌在新冠病毒防治中有重要作用」；「加拿大鵝」則是因為聲稱使用「來自 Hutterite 最溫暖的材料，欺騙消費者，因為其大部分產品實際上是用其他材料製成的。」

中國官媒「經濟日報」社評曾質疑「加拿大鵝主要填充物是普通鴨絨，動輒卻要賣上萬元一件，羽絨服賣的是保暖費還是智商稅？」熟悉高端品牌市場的人士說，這主要是因為進口商過度宣傳的問題，根本不是「加拿大鵝」母公司的錯誤，加拿大鵝公司在加拿大宣傳根本不會這樣的。但是現在反西方情緒濃厚，中國官媒借力使力。

彭博社報導稱，中加緊張關係因華為首席財務官孟晚舟事件持續升溫，自孟晚舟2018年12月被捕，加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被拘，斯帕弗在上月被判監11年。現在加拿大鵝就於緊張局勢之中被中國盯上。

處罰決定書還指出，加拿大鵝大部分商品使用蓬松度較低的鴨絨，這類產品占所有產品的69%，因此「以偏概全地」稱其產品所使用的羽絨「均含Hutterite羽絨」、與事實不符，違反中國「廣告法」。

總部位於多倫多的「加拿大鵝」公司聲明表示，今年稍早，在中國電子商務網站「天貓」上運營的商店出現了「文本錯誤」，但已經糾正。

加拿大鵝（Canada Goose）成立於1957年，一件羽絨服賣數千元至上萬元人民幣不等，被內地消費者稱為「羽絨服中的愛馬仕」。2018年正式進入中國，在北京三里屯開設內地首家旗艦店，據中國網報導，當日有顧客排隊長達兩小時，頭3天內熱門款式全部售罄。

路透等外媒報導，新冠疫情爆發後，加拿大鵝在內地二線和北方城市加開多家店舖；經3年來擴張，目前在北京、上海、成都、杭州、哈爾濱、瀋陽等地共設有12家精品店及20多家零售門店，亦進駐電商平台天貓。加拿大鵝今年2月公布的財報顯示，去年該品牌三季度直營業務銷售額同比增長41.7%，二季度總銷售額同比增長30%。

加拿大鵝 中國 北京

上一則

淹水事故後… 鄭州地鐵整修兩個月將恢復營運

延伸閱讀

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
香港商界：新措施料提振經濟 為全面通關試水溫

香港商界：新措施料提振經濟 為全面通關試水溫
才被中國官媒點名娘炮 鹿晗又捲「辱華」 緊急切割

才被中國官媒點名娘炮 鹿晗又捲「辱華」 緊急切割
「高收入家庭」將被調節 官媒定義：年收50萬以上就算

「高收入家庭」將被調節 官媒定義：年收50萬以上就算

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
孟晚舟遲遲未能獲釋，傳出有大陸國有企業為此開始抵制加拿大。(路透)

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

2021-09-02 23:47
「尚氣與十環傳奇」於9月3日起在美國各地上映，圖為洛杉磯首映現場。Getty Images

華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

2021-09-06 11:54

超人氣

更多 >
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片瘋傳

吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片瘋傳
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地
15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走