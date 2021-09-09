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中國社區團購退燒 團長每日提現 防倒閉求償無門

中央社上海9日電
中國去年紅極一時的社區團購，不到一年就退燒，甚至傳出平台倒閉。（百度圖庫）
中國去年紅極一時的社區團購，不到一年就退燒，甚至傳出平台倒閉。（百度圖庫）

中國去年紅極一時的社區團購，不到一年就退燒，甚至傳出平台倒閉，許多協助發起團購的「團長」拿不到佣金。如今，為了避免類似情形發生，每日提現成了團長們的日常工作

2020年6月，網路科技巨頭滴滴以「橙心優選」的品牌進入了網路社區團購領域，正式打響了社區團購的資本混戰，隨後包含京東、美團、拼多多等企業都相繼「入陣」。社區團購成為去年下半年中國最火爆的流行趨勢。

然而這波熱潮持續不到一年，多家企業已經決定抽手，不只縮減業務規模，甚至完全退出，更傳出經營不善而倒閉。

根據第一財經報導，點燃社區團購大戰的「橙心優選」，近期已經陸續退出中國多個地區的市場，最新的公告，是在9月8日發布，退出江蘇常州的市場。而在此之前，市場更傳言，「橙心優選」這個品牌將在9月中旬完全結束營運。

報導引述統計數據指出，今年4月，橙心優選的活躍用戶仍有293.57萬，隨後在5月下滑4.35%，6月的活躍用戶數又較前一個月減少10.7%。一名「團長」受訪時提到，「現在橙心優選每天僅有幾單，多多買菜和美團優選的訂單較多」。

橙心優選的退敗，只是正在萎靡的社區團購縮影。今年7月，生鮮電商平台同程生活宣告破產，並放棄社區團購業務、8月京東旗下的京喜拼拼開始縮小營運規模。

報導提到，隨著社區團購產業逐步萎靡、平台退出，曾經風光一時的社區團購團長也受到衝擊，不少人拿到的佣金越來越少，甚至因為平台倒閉，而拿不到錢。

報導引述一名曾在同程生活平台上擔任團長的受訪者指出，同程生活的佣金是月結，每月8日統一發到個人帳戶，但是倒閉時6、7兩月的佣金還沒結算。「協商時，合約上寫只給60%，只有接受，沒有任何商量，不然一毛錢都沒有。」

這名團長說，她自己因此損失了近人民幣3000元（約465美元）的佣金。自從同程生活的事件後，現在團長們養成每日提領的習慣，就是為了避免類似情形發生後求償無門。

報導引述易觀流通行業中心高級分析師何懿軒觀察，社區團購雖然經過了長時間的擴張，但並未建立起較強的壁壘，在競爭壓力下難以守住市場與用戶，自身又沒有足夠的資金來進行持續的價格戰，在盈利困難的情況下，便出現了一些企業的撤退與轉型。

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