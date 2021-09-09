我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美特使施壓奏效 神學士允放行200公民離境

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

中國將暫停審批新網路遊戲 「超級瑪利歐」遭下架

記者蔡敏姿／即時報導
中國擴大打擊網路遊戲成癮問題，消息傳出將暫停新網路遊戲的審批。京東日前發布禁售遊戲公告，名單包含《動物森友會》、《超級瑪利歐製造2》等。(取材自任天堂官網)
中國擴大打擊網路遊戲成癮問題，消息傳出將暫停新網路遊戲的審批。京東日前發布禁售遊戲公告，名單包含《動物森友會》、《超級瑪利歐製造2》等。(取材自任天堂官網)

中國擴大打擊網路遊戲成癮問題，「南華早報」引述消息稱，中國8日與行業巨頭騰訊和網易的會晤中，透露將暫停新網路遊戲的審批。當局將擴大凍結審批新的網路遊戲，尚不清楚暫停審批將持續多久。

報導稱，中共中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人，會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊及網易等重點網絡遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

騰訊回應稱，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

網路科技公司也紛紛跟進遊戲禁令政策，京東9月2日發布關於禁售遊戲公告，公告中含概87款遊戲，名單包含《動物森友會》、《超級瑪利歐製造2》等。

不過，這兩款的特色都包含高自由度的創作元素，其中《動物森友會》在過去曾因為玩家在創作中提及「武漢肺炎」或「光復香港」等政治敏感議題，一度被認為是電商全面下架的主因。

京東表示，未經審批備案的遊戲不得在京東商城出售，對此類商品將形成常態化高壓治理。

中國二手商品交易平台閒魚App於近日已經暫停新用戶注冊。在閒魚的新用戶註冊界面顯示：親愛的用戶，閒魚目前正在進行系統升級改造，暫停新用戶註冊。此次升級預計9月中旬完成。

中國 香港 中共

上一則

中國將援助阿富汗2億元糧食、越冬物資、疫苗和藥品

延伸閱讀

防沉迷網遊 中國監管單位約談騰訊網易 推舉報平台

防沉迷網遊 中國監管單位約談騰訊網易 推舉報平台
加強防未成年沉迷網遊 中官方將推出舉報平台

加強防未成年沉迷網遊 中官方將推出舉報平台
中國監管約談騰訊及網易 關注青少年借帳號玩遊戲

中國監管約談騰訊及網易 關注青少年借帳號玩遊戲
防沉迷新規首個周末 王者榮耀崩了 有人急哭了

防沉迷新規首個周末 王者榮耀崩了 有人急哭了

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
8月18日，西昌永輝超市裡的陽光玫瑰葡萄售價為每斤8.98元。（取材自成都商報）　

1斤300元跌到10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

2021-08-25 02:08

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒