中共六中全會 或推出歷史決議 肯定當今路線

中共 19屆六中全會11月將在北京 召開，是否推出其黨史上第3份歷史決議受到矚目。各界看法雖分歧，但目前較多數觀察認為，六中全會有可能推出一項肯定中共當今路線的決議。

北京一名政治觀察人士日前表示，中共宣布19屆六中全會將「研究總結中共建黨百年成就和歷史問題」，看似稍顯突兀。但對照中共既大舉慶祝建黨百年，又面臨外部巨大壓力及內部諸多問題，此時作出一份正面肯定式的決議，是中共自認具號召力、且能「鞏固正當性」的舉措。

中共前2份歷史決議─1945年由毛澤東主導的「關於若干歷史問題的決議」，以及1981年鄧小平主導的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，都是全盤否定黨內過去政治路線的決議。而決議過後，毛、鄧二人均樹立黨內無人可敵的地位。

綜合政治觀察人士看法及香港明報報導，中共總書記習近平 若要藉19屆六中全會作出第3份歷史決議，就不可能像前2份決議般，全盤否定中共既有路線、特別是自鄧小平以來的改革開放路線。

況且，習近平曾明確提出「改革開放前後30年不能相互否定」的主張，中共此時更不會推出否定式的決議。否則，習近平不但將招致物議，且形同否定自己、乃至於中共全黨的執政正當性。

因此，目前較多數看法認為，中共19屆六中全會若作出決議，內容勢必有別於前2份「否定過去路線」的決議，而是反過來肯定中共建黨百年的整體成就，且特別要著墨習近平自2012年11月中共18大上台以來的「道路正確性」，而這正是習近平需要的。

明報報導認為，如今中國毛左及自由派支持者，都對19屆六中全會可能的決議有所期待。其中，毛左希望新決議能對改革開放重新評價，「糾正鄧路線偏差」；自由派則希望在維持否定文革的基礎上，對六四事件等歷史公案做出公允結論。

至於決議的形式，則是目前看法較分歧之處。1945年的決議從醞釀到通過，共歷經逾4年；而1981年的決議，也有1年半之久。明報報導認為，如今距離19屆六中全會僅剩下2個月，要推出第3份歷史決議，恐非易事。

但北京政治觀察人士今天向中央社記者指出，前2份歷史決議是在否定黨內過去路線，黨內對此存在明顯分歧。但如今習近平被全黨定為一尊，且「既不否定過去，也要肯定今上」，便沒有長時間醞釀以化解分歧的必要。

這名人士提到，習近平2018年初推動修憲取消中國國家主席任期制，可曾有過長時間醞釀？既然沒有，若他執意要推動決議，就沒有需要時間醞釀的問題。

外界也對中共19屆六中全會一旦作出歷史決議的形式及層級，有不同看法。明報報導，屆時全會可能以「決議」或「決定」形式，正面總結出中共建黨百年的「歷史經驗」，但不易看到新的「歷史決議」。

但上述人士則認為，以習近平為達目的敢於不拘一格的作風，不能完全否定屆時推出「歷史決議」的可能。否則，資歷遠不及毛澤東的習近平，為何敢於推出層級超越鄧小平、江澤民、胡錦濤的「習近平思想」？