加強監管演藝人員 中國掀起「持證上崗」呼聲

中國 加強監管演藝人員後，近日輿論掀起對演藝人員也應實行「持證上崗」的呼聲，主張沒有註冊登記演出證的人，各類平台均不予錄用。還有網友建議至少要完成9年義務教育 才能領證。

據陸媒北京 青年網報導，中國曾實行演員必須持演出證才能上台表演，但已於本世紀初廢除。目前演藝圈只有主持人、經紀人須透過考試後取得資格證書。

中國文藝評論家協會、中國文聯文藝評論中心8月26日召開「飯圈（粉絲圈）文化治理」專家研討會，北京演出行業協會會長張海君在會中建議嚴格行業從業標準，對藝人實行「持證上崗」制度。

張海君主張，「持證前需接受思想、政治、理論、專業、道德修養等方面的培訓，進行登記註冊管理。凡是沒有註冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。

中共中央政法委員會機關報「法治日報」8日在頭版刊出一篇題為「娛樂圈治理要注重動態管理」的評論。

這篇評論提到，國家廣播電視總局辦公廳最近印發的「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」要求「嚴格執行主持人持證上崗」。有專家建議，對演藝人員也實行持證上崗制度，「凡是沒有註冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。

評論指出，通過資格認證制度來實現行業准入是常見的管理手段。在近期娛樂圈治理成為社會熱議話題的背景下，人們自然而然地思考能否通過擴大持證上崗範圍，來治理娛樂圈的沉屙積弊。

然而，評論說，與演出經紀人和主持人不同，演員的行業特性決定了其演出能力和藝術水平難以量化，要做到持證上崗，並有效考核其「思想、政治、理論、專業、道德修養」等水平，恐怕還需要科學的設計和長期的探索。

評論並指出，早在上世紀90年代，一些演員上台表演是需要演出證的，但後來隨著有關部門簡政放權，加上相關規定修改，到本世紀初，演員演出不再需要演出證。假如要實現演員持證上崗，或許還要考慮相關制度完善的問題。

法治日報再拋出「持證上崗」的議題，今天躍為中國網路社群的熱門話題，絕大多數網友均表支持，並認為應該再加碼更多門檻，從源頭就遏止失德失能的人進入演藝圈。

在微博相關新聞討論串，有人主張演員起碼要完成9年義務教育後才能申請領證，獲得最多網友按讚；還有人主張追加「定期考核」、「政治審查」，而且要年年審核。但也有不少網友持保留態度，認為光憑考試難以規範道德思想等問題。