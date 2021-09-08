我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國瑜18日晚赴芝加哥演說和僑胞餐敘 詢問電話不斷

一洲焦點／911式恐襲 還會再發生嗎？

加強監管演藝人員 中國掀起「持證上崗」呼聲

中央社台北8日電

中國加強監管演藝人員後，近日輿論掀起對演藝人員也應實行「持證上崗」的呼聲，主張沒有註冊登記演出證的人，各類平台均不予錄用。還有網友建議至少要完成9年義務教育才能領證。

據陸媒北京青年網報導，中國曾實行演員必須持演出證才能上台表演，但已於本世紀初廢除。目前演藝圈只有主持人、經紀人須透過考試後取得資格證書。

中國文藝評論家協會、中國文聯文藝評論中心8月26日召開「飯圈（粉絲圈）文化治理」專家研討會，北京演出行業協會會長張海君在會中建議嚴格行業從業標準，對藝人實行「持證上崗」制度。

張海君主張，「持證前需接受思想、政治、理論、專業、道德修養等方面的培訓，進行登記註冊管理。凡是沒有註冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。

中共中央政法委員會機關報「法治日報」8日在頭版刊出一篇題為「娛樂圈治理要注重動態管理」的評論。

這篇評論提到，國家廣播電視總局辦公廳最近印發的「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」要求「嚴格執行主持人持證上崗」。有專家建議，對演藝人員也實行持證上崗制度，「凡是沒有註冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。

評論指出，通過資格認證制度來實現行業准入是常見的管理手段。在近期娛樂圈治理成為社會熱議話題的背景下，人們自然而然地思考能否通過擴大持證上崗範圍，來治理娛樂圈的沉屙積弊。

然而，評論說，與演出經紀人和主持人不同，演員的行業特性決定了其演出能力和藝術水平難以量化，要做到持證上崗，並有效考核其「思想、政治、理論、專業、道德修養」等水平，恐怕還需要科學的設計和長期的探索。

評論並指出，早在上世紀90年代，一些演員上台表演是需要演出證的，但後來隨著有關部門簡政放權，加上相關規定修改，到本世紀初，演員演出不再需要演出證。假如要實現演員持證上崗，或許還要考慮相關制度完善的問題。

法治日報再拋出「持證上崗」的議題，今天躍為中國網路社群的熱門話題，絕大多數網友均表支持，並認為應該再加碼更多門檻，從源頭就遏止失德失能的人進入演藝圈。

在微博相關新聞討論串，有人主張演員起碼要完成9年義務教育後才能申請領證，獲得最多網友按讚；還有人主張追加「定期考核」、「政治審查」，而且要年年審核。但也有不少網友持保留態度，認為光憑考試難以規範道德思想等問題。

中國 北京 教育

上一則

7000萬裝修、紅木家具200噸…杭州最貴法拍房開拍

延伸閱讀

中國官方整頓娛樂圈波及周子瑜 韓媒怒批「犯什麼罪」

中國官方整頓娛樂圈波及周子瑜 韓媒怒批「犯什麼罪」
黑白集／台政客裝文青 如陸花美男扮娘炮

黑白集／台政客裝文青 如陸花美男扮娘炮
跟進謝霆鋒放棄外籍 肥媽：中國籍有保障

跟進謝霆鋒放棄外籍 肥媽：中國籍有保障
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
8月18日，西昌永輝超市裡的陽光玫瑰葡萄售價為每斤8.98元。（取材自成都商報）　

1斤300元跌到10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

2021-08-25 02:08

超人氣

更多 >
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材

楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡