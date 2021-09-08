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加強防未成年沉迷網遊 中官方將推出舉報平台

記者羅印冲/即時報導

中國官方日前限制未成年人玩網路遊戲時間，中共中央宣傳部、中國國家新聞出版署有關負責人今會同中共中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊、網易等重點網路遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。據發布，官方近期將上線防止未成年人沉迷網路遊戲舉報平台，及時受理和處置問題線索，對落實不到位的企業，發現一起嚴處一起。

據新華社報導，約談指出，近段時間以來，中共中宣部、中國國家新聞出版署先後發布「關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知」、「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」，發布系列重要管理舉措，得到社會各方面熱烈響應和積極支持，充分體現了中共黨和政府對未成年人健康成長的關心關愛。

據發布，官方要求各網路遊戲企業、遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台要提高政治站位、強化責任擔當，深刻認識嚴格管理、防止未成年人沉迷網路遊戲的重要性緊迫性，堅決將有關要求落到實處，切實保護未成年人身心健康。

約談強調，各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲帳號租售交易服務。要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。要自覺抵制不正當競爭，「防止過度集中甚至壟斷」，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來。

此外，要強化「氪金」管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」、「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

發布指，中共中宣部、中國國家新聞出版署將會同有關部門和地方加大督查力度，開展專項檢查，嚴肅處理違規行為；近期將上線防止未成年人沉迷網路遊戲舉報平台，及時受理和處置問題線索，對落實不到位的企業，發現一起嚴處一起，確保防沉迷工作落到實處、取得實效。

中共 中國 工作

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