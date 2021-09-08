我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受害者6周內可墮胎 德州州長誇口消滅強暴犯

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫亡

中國整治金融黑嘴 已查封1793個社群帳號

中央社上海8日電

中國網信辦日前宣布整治唱衰唱空市場的金融「黑嘴」後，今天發布首波成果，共處置2929個違規帳號，其中1793個遭封禁，包含3個擁有百萬粉絲的帳號。

中國國家互聯網信息辦公室8月27日宣布，即日起至10月26日，針對商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊的情形，展開專案整治。

據中國網信辦今晚發布，截至目前，已處置違規的自媒體帳號達2929個，其中，遭到封禁的帳號有1793個，包括3個擁有超過100萬以上粉絲的帳號，最多的一個甚至有300多萬名粉絲。此外，還清理有害的資訊達4萬7153條。

在整治的過程中，中國網路社群平台如微信、百度、抖音、快手紛紛宣布配合官方政策，並定期發布整治報告。

此外，上海證監局今日也發布整治財經黑嘴的初步成果，總共下架音檔、影片、節目3187個，關閉了53個直播間。

上海證監局稱，嚴格禁止未經資格認證的個人和機構，發布涉及投資理財等財經領域的內容；加強受理對涉非法證券期貨活動網路資訊的舉報，對於核實為違規的內容進行調查，提高舉報處理效率。

上海證監局並稱，持續藉由「股民學校」專門頻道，傳播各類證券相關基礎知識和法律法規，加強投資者教育。

中國 投資 證券

上一則

王毅：北京決定向阿富汗提供價值2億元人民幣援助

下一則

中國監管約談騰訊及網易 關注青少年借帳號玩遊戲

延伸閱讀

經濟學人：未來5年杭州、深圳、廣州為中潛力最大城市

經濟學人：未來5年杭州、深圳、廣州為中潛力最大城市
鄭爽個人及工作室帳號被封 微博「查無此人」

鄭爽個人及工作室帳號被封 微博「查無此人」
不滿在台灣一直被罵 吳宗憲要遷居上海？

不滿在台灣一直被罵 吳宗憲要遷居上海？
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
8月18日，西昌永輝超市裡的陽光玫瑰葡萄售價為每斤8.98元。（取材自成都商報）　

1斤300元跌到10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

2021-08-25 02:08

超人氣

更多 >
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材

楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥