重慶今年最大洪水7日過境 淹沒千年古鎮磁器口

洪峰到來前，磁器口古鎮的店家和居民6日就先行轉移物資。（新華社）

「長江2021年第1號洪水 」、「嘉陵江2021年第2號洪水」7日通過重慶中心城區。重慶市水利局專家稱，這是重慶今年入汛以來最大洪水。洪峰到來時，千年古鎮磁器口與市區沿岸低窪地帶一度被江水淹沒，所幸尚無重大災情傳出。

據中新社報導，受強降雨影響，長江上游岷沱江、嘉陵江及三峽區間來水增加，大陸相關部門6日就接連發布「嘉陵江2021年第2號洪水」與「長江2021年第1號洪水」。

根據長江委水文上遊局監測，7日11時，重慶市沙坪壩區嘉陵江磁器口站出現洪峰水位185.77公尺，超過保證水位（185.64公尺）0.13公尺。

重慶市水利局隨即於7日11時30分起，將水旱災害防禦應急響應升至二級，要求相關區縣水行政主管部門及有關單位密切關注水雨情發展變化。

7日中午11時，嘉陵江水位已漲至沙坪壩區磁器口古鎮迎龍門碼頭石梯。重慶日報指出，迎龍門碼頭是古鎮海拔最低點處。因提前了約40個小時作準備，此次洪峰過境，磁器口轉移的商鋪數量僅9戶、12人，不到常年同等水位時搬遷量的一半。

本輪長江洪峰已於7日通過重慶中心城區，除部分低窪地區一度淹水，迄今尚未傳出重大災情。