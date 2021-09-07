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中企今年來出脫海外資產速度 逼近史上最快

編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，中國企業今年來宣布出售海外資產的價值達105億美元，為1998年以來的次高紀錄。路透
最新數據顯示，中國企業今年來宣布出售海外資產的價值達105億美元，為1998年以來的次高紀錄。路透

不過是幾年前，中國企業還在花錢大買海外資產。如今，從廢棄物處理，到基礎建設、公用事業等各式各樣的海外資產，中企幾乎都反手為賣，出售速度逼近去年創下的最快紀錄。

根據彭博彙編的數據，中企今年來宣布出售的海外資產，價值已達105億美元，至少是1998年以來的次高紀錄。依目前速度，今年中企出售的海外資產價值，可望超越去年的150億美元。

中企有意出售的資產類別，其中一種是廢棄物處理企業，像是有政府背景的首創集團和北京控股，都在考慮出售他們的海外相關資產，而中國天楹6月同意以18億美元出售西班牙廢棄物管理公司Urbaser。

其他還有從事基礎建設、公用事業的公司，也在這批出售名單上。根據彭博先前報導，首創集團正尋求以10億美元的價碼，出售該公司2014年以約6.67億美元收購的紐西蘭事業。

這些出售海外資產的中企，大多沒有財務壓力。他們正在處分的是，在疫情期間低利率環境挑到的會賺錢資產，但如今價格都已飆漲，因此才出售變現、落袋為安，特別是對現金流強勁的公司也是如此。

儘管出脫這些資產有助部分中企取回資金，並投入其他領域，但一些中企可能選擇手握現金，因為在當前地緣政治的氛圍下，中企更難併購海外公司。

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