我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中企以侵權為由 向上海高院申請禁蘋果售iPhone

美國重啟911主嫌世紀審判 5名被告再受關注

中企以侵權為由 向上海高院申請禁蘋果售iPhone

記者林則宏／即時報導
中國科技廠「小i機器人」向上海市高級人民法院提出行為保全申請，要求蘋果公司停止生產、銷售iPhone。（取自「小i機器人」官網）
中國科技廠「小i機器人」向上海市高級人民法院提出行為保全申請，要求蘋果公司停止生產、銷售iPhone。（取自「小i機器人」官網）

據上海《澎湃新聞》報導，「小i機器人」（公司正式名稱為「上海智臻智能網絡科技股份有限公司」）本月3日向上海市高級人民法院提出行為保全申請（禁令），要求蘋果公司立即停止涉及Siri的專利侵權，停止生產、銷售、許諾銷售、進口、使用，侵犯「ZL200410053749.9」發明專利的iPhone產品。

報導稱，「小i機器人」微信公眾號於7日發布這項消息。上海市高級人民法院證實已於6日收到「小i機器人」提出的禁令申請。

「小i機器人」表示，小i機器人是中國發明專利「ZL200410053749.9」（一種聊天機器人系統）的權利人，該專利於2004年申請，2009年獲得授權。該專利是中國人機交互智能機器人的基礎專利之一，擁有完全自主知識產權，能命令機器人查詢、做遊戲，也能與機器人以自然語言進行聊天對話，在中國多個垂直行業人工智能領域位居領先地位，終端客戶逾8億人。

「小i機器人」聲稱，其專利申請比蘋果公司的Siri領先7年，2011年，蘋果公司在其發布的iPhone 4S手機上首次推出Siri，其後又在全線產品中陸續搭載，Siri已成為蘋果產品人工智能交互的主要入口。經二次司法鑒定，Siri落入「小i機器人」專利權利要求的保護範圍。

2020年6月28日，中國最高人民法院下達一份行政判決書，終審判決蘋果電腦貿易（上海）有限公司敗訴，確認小i機器人「ZL200410053749.9」專利權的有效性。

2020年8月，「小i機器人」向上海市高級人民法院提起訴訟，正式要求蘋果公司停止專利侵權，並賠償人民幣100億元，創下中國高科技企業向國外科技大廠索賠專利費的最高紀錄。

「小i機器人」是上海智臻智能網絡科技股份有限公司提供的產品及服務的商標名稱和品牌名稱。根據官網介紹，自2001年創立以來，該公司專注於以自然語言處理為基礎的認知智能相關技術的自主研發和商業化。「小i機器人」擁有自然語言處理、計算機視覺、大數據、情感計算、機器學習和語音識別等六大核心技術。

蘋果 中國 人工智能

上一則

95後大學生 領證1小時鬧離婚 法院：不准

延伸閱讀

金山人語／北京擴大整肅 蘋果在劫難逃

金山人語／北京擴大整肅 蘋果在劫難逃
壯大Apple Car？蘋果挖賓士工程師

壯大Apple Car？蘋果挖賓士工程師
傳11月遷居上海？吳宗憲「放不下台灣」背後原因曝光

傳11月遷居上海？吳宗憲「放不下台灣」背後原因曝光
蘋果持續布局Apple Car 傳挖角賓士工程師、買試車場

蘋果持續布局Apple Car 傳挖角賓士工程師、買試車場

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53

超人氣

更多 >
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了
黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況
華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄