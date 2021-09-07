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響應「光盤行動」 湖南一校長廚餘桶旁吃學生剩菜

記者林則宏／綜合報導
湖南省永州市郡祁學校高中部校長王永新為教育學生節約糧食，直接來到學校餐廳的廚餘桶旁，當場將學生要倒掉的剩菜吃掉。（截圖自新京報影片）
湖南省永州市郡祁學校高中部校長王永新為教育學生節約糧食，直接來到學校餐廳的廚餘桶旁，當場將學生要倒掉的剩菜吃掉。（截圖自新京報影片）

中國國家主席習近平對於餐飲浪費深惡痛絕，官方並因此制定「反食品浪費法」。湖南瀟湘晨報報導，湖南省永州市郡祁學校高中部校長王永新為教育學生節約糧食，天天到學校餐廳的廚餘桶旁，只要看到有學生準備將剩菜剩飯倒入廚餘桶就會接過餐盤，讓學生當場看著他把剩菜吃光。

根據新京報網站上的視頻，該校一名老師受訪時表示，校長9月2日發現學生有浪費食物的情況後，3日開始就在學校餐廳的廚餘桶旁監督。如果學生餐盤裡剩下較多的飯菜，校長會告訴學生不能浪費。如果學生吃不下，校長就會當場把餐盤上的飯菜吃完。這名老師表示，校長這幾天都在食堂監督，浪費的情況也有了明顯改善。

習近平去年8月11日專門針對制止餐飲浪費行為作出指示。他表示，中國餐飲浪費現象「怵目驚心、令人痛心」，要求加強立法、強化監管。為此，中國全國人大常委會於今年4月29日正式制定並實施「反食品浪費法」。

該法明確規定，「學校應當按照規定開展國情教育，將厲行節約、反對浪費納入教育教學內容，通過學習實踐、體驗勞動等形式，開展反食品浪費專題教育活動，培養學生形成勤儉節約、珍惜糧食的習慣」。

瀟湘晨報報導，王永新今年7月才至永州郡祁學校任高中部校長。9月開學後，他便在「開學第一課」上強調「光盤行動」，並在用餐時間來到學校餐廳廚餘桶旁站著，一天三頓吃著學生們剩下的食物。

王永新說，「我以身作則吃剩飯，讓孩子們覺得浪費這種行為是不對的，這個行動不光孩子們驚訝，老師們也挺驚訝的，有的孩子看到我在吃，也立馬把自己的剩飯吃完了。現在孩子們也會主動和食堂工作人員提及自己能吃多少，減少了浪費的現象，我覺得特別好。」

王永新吃學生剩菜的影片傳出後，有網友說，「這個老師給孩子們上了非常生動的一課」。更有網友稱讚，「這才是為人師表，以身作則」。但也有網友表示，「看起來不舒服，有點像作秀」；「有時候學生是真的吃不下，不能強求」。

針對不少人質疑王永新是在「擺拍」、作秀，58歲的王永新受訪時強調，「我一天三頓都在食堂吃孩子們的飯，這個學期開始，每天如此，又不是只有視頻裡那一次。」

至於網友關心的衛生問題，王永新則表示，「都是一個食堂的飯，老師和學生都在這裡吃，我把孩子們看做自己的孩子，心裡沒有這個界限了。」

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