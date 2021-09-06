中國寧夏父女新冠確診 治癒後兩度「復陽」再送醫

圖為銀川日前全面為12至14歲青少年展開新冠疫苗接種。（新華社）

新冠肺炎 難纏，中國寧夏回族自治區銀川市傳出，有一對父女6月10日從南非 返國後確診新冠肺炎，兩度治癒卻又兩度「復陽」，如今再次被轉送至醫院進行隔離觀察。

根據銀川市衛生健康委員會通報，銀川一對父女6月10日從南非入境深圳，在深圳集中隔離醫學觀察期間確診為新冠肺炎，後治癒於7月22日返回銀川。

返回銀川後，這對趙姓父女首次核酸檢測 均為陰性，期間全程進行居家健康監測。但7月27日，當地疾控單位對兩人進行居家健康監測例行核酸檢測，結果卻都呈現陽性。

兩人隨即被轉入寧夏自治區第四人民醫院進行隔離觀察，經當地新冠肺炎診療專家組診斷，兩人為新冠肺炎治癒復陽人員。

8月15日，兩人多次核酸檢測均為陰性後出院，轉為集中隔離醫學觀察，期間核酸檢測均為陰性。

8月29日隔離期滿轉為居家健康監測，8月30日、9月2日核酸檢測均為陰性，但9月5日再度進行核酸檢測時，結果卻又呈現陽性。

銀川市衛生健康委員會表示，目前兩人再次被轉至寧夏自治區第四人民醫院進行隔離觀察。但經初步分析研判，兩人新冠病毒核酸檢測復陽情況引發疫情傳播擴散的風險較低。