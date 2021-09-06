中國官方將制定校外補習班收費標準。（經濟觀察報微博）

中國 官方將制定義務教育（一年級至12年級）階段線上和線下學科類校外培訓（補習班）基準收費標準和浮動幅度，並要求各地加強收費行為監管。各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。

中國國家發展和改革委員會6日在官網上發出通知，宣布線下學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由省級發展改革部門會同教育部 門制定，或經省級政府授權由地級及以上政府制定；線上學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由培訓機構辦學許可審批地，省級發展改革部門會同教育部門制定。各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。培訓機構在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。

中國國家發改委、教育部和市場監管總局也在通知中要求，各地加強對培訓機構的學科類校外培訓成本調查，培訓機構人員平均工資水平，不得明顯高於統計部門公布的當地教育行業城鎮非私營單位就業 人員平均工資。

各地也要堅持學科類校外培訓公益屬性，以有效減輕學生家庭教育支出負擔為目標，統籌考慮當地經濟發展水平、學生家庭承受能力等因素，合理制定基準收費標準和浮動幅度。

中國教育部也印發《中小學生校外培訓材料管理辦法（試行）》，強調中小學生校外培訓材料不得超標超前，要守牢政治底線，不得出現意識形態問題。

中國提倡教育減負，7月中國教育部祭出「雙減政策」，其中禁止補習班超前教學、假日及寒暑假不能上課，還有不能聘請外籍教師等，讓補習班經營大受打擊。

中國目前校外補習班估計超過100萬家，轉型成為生存下去唯一出路，最多的是改經營才藝補習班，有的則和學校合作，變成課後托管。