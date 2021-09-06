中國官方將制定校外補習班收費標準
中國官方將制定義務教育（一年級至12年級）階段線上和線下學科類校外培訓（補習班）基準收費標準和浮動幅度，並要求各地加強收費行為監管。各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。
中國國家發展和改革委員會6日在官網上發出通知，宣布線下學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由省級發展改革部門會同教育部門制定，或經省級政府授權由地級及以上政府制定；線上學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由培訓機構辦學許可審批地，省級發展改革部門會同教育部門制定。各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。培訓機構在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。
中國國家發改委、教育部和市場監管總局也在通知中要求，各地加強對培訓機構的學科類校外培訓成本調查，培訓機構人員平均工資水平，不得明顯高於統計部門公布的當地教育行業城鎮非私營單位就業人員平均工資。
各地也要堅持學科類校外培訓公益屬性，以有效減輕學生家庭教育支出負擔為目標，統籌考慮當地經濟發展水平、學生家庭承受能力等因素，合理制定基準收費標準和浮動幅度。
中國教育部也印發《中小學生校外培訓材料管理辦法（試行）》，強調中小學生校外培訓材料不得超標超前，要守牢政治底線，不得出現意識形態問題。
中國提倡教育減負，7月中國教育部祭出「雙減政策」，其中禁止補習班超前教學、假日及寒暑假不能上課，還有不能聘請外籍教師等，讓補習班經營大受打擊。
中國目前校外補習班估計超過100萬家，轉型成為生存下去唯一出路，最多的是改經營才藝補習班，有的則和學校合作，變成課後托管。
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