胡錫進建議：取消限制 十一期間中國旅遊業全面恢復

「環球時報」總編輯胡錫進六日撰文主張，中秋節中國各地應當取消出市出省的限制，「十一」應當鼓勵旅遊業的全面恢復。（胡錫進觀察微信公眾號）

中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進6日撰文主張，中秋節中國 各地應當取消出市出省的限制，「十一」應當鼓勵旅遊業的全面恢復。

文章稱，中國一方面要認真汲取上一輪多地失守的具體教訓，另一方面應當考慮採取鼓勵全面恢復旅遊業和相關行業的積極政策，充分釋放中國動態清零機制對經濟社會活動的動力和保護效應。

胡錫進表示，他是從國際上來回看這個問題的。這是一個全球化時代，世界各國的防控路線除了首先面對國民，也在彼此較勁。美國 和西方徹底輸了前半場，既輸了人道主義，也輸了經濟復甦。他們實際上在以「法不責眾」的邏輯賴掉抗疫失敗的種種責任。

「中國的動態清零政策必須經得起下半場的競爭，我們不僅要繼續保持人道主義的優勢，單從經濟指標看，我們也要能夠全面壓倒歐美的所謂『群體免疫』路線」。

文章稱，「中國這些天已經連續實現本土零新增或只有極個別線索清楚的病例。那麼前段時間各地無必要不外出的政策應當調整了，中秋小長假應當放開出行」。而十一這個黃金周，應該鼓勵人們一邊採取科學防範措施，如戴口罩、注意衛生等，一邊正常開展各種假日活動。即使這期間有個別地方出疫情 ，「那是我們要面對的情況，我們不能躲它，而要對付它，進一步積累全國性假期中應對疫情的經驗」。

所以說，「這個十一長假應當成為我們完善動態清零體系的一場新戰鬥」。應盡最大努力爭取不發生疫情，如果發生了零星病例，要盡量做到第一時間發現它們，切斷感染鏈。萬一出現局部疫情擴散，我們就再打一次殲滅戰。「我們要有能力不讓南京向全國擴散的上一輪疫情重演，我們的這種能力只能不斷磨練、提升出來。」