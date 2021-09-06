中國教育部：中小學生校外補習教材不得超標超前

中國教育部近日印發「中小學生校外培訓材料管理辦法(試行)」，強調補習材料不得出現超標超前問題。(新華社)

繼中國 「雙減」政策頒布後，中國教育部 近日印發「中小學生校外培訓材料管理辦法（試行）」（簡稱管理辦法），其中，對補習教材的思想性、科學性和適宜性提出了明確要求，強調不得出現超標超前問題。

據觀察者網報導，「管理辦法」圍繞落實立德樹人根本任務，針對突出問題，抓住補習教材編寫審核、選用備案、檢查監督等各個環節，明確管理職責，健全管理機制，對補習班業者自編的面向中小學生的所有線上與線下、學科類與非學科類補習教材提出了全面規範要求。

第一，是明確教材內容編審標準。對補習教材的思想性、科學性和適宜性提出了明確要求，強調不得出現超標超前問題；列出了12條負面清單，強調要守牢政治底線，不得出現意識形態問題，確保正確育人方向。

第二，是完善相關人員條件標準。補習教材編寫研發人員必須政治立場堅定，從事教育教學相關工作 3年及以上，具有良好的思想品德和社會形象等；學科類人員應具備相應教師資格證書，非學科類人員應具備相關行業條件證書或專業能力證明。審核人員還應具有較高的政策理論水準和較豐富的相關教育或補教經驗。

第三，是健全審核把關制度。由審批補習機構的教育行政部門負責具體的監管工作，實行線上和線下、學科類和非學科類補習教材分類管理。

「管理辦法」的頒布，為中國補習業者自查自檢、規範補習行為提供了重要依據；為各級教育行政部門監督檢查提供基本遵循，將有利於全面提高補習教材品質，有利於加快構建教育良好生態。