加國外長譴責中國拘押2加國公民 中：虛偽面目暴露無遺

加拿大外長加爾諾譴責，加拿大商人斯帕弗與前外交官康明凱已被中方「任意拘押」1000天，中方司法程序不透明。中國外交部6日批評，罔顧事實，對中國抹黑攻擊。（圖／取自中國外交部網站）

加拿大 外長加爾諾（Marc Garneau）發表聲明稱，加拿大商人斯帕弗（Michael Spavora）與前外交官康明凱（Michael Kovrig）已被中方「任意拘押」1000天，譴責中方司法程序不透明。中國 外交部6日批評，「加拿大外長有關聲明罔顧事實，對中國抹黑攻擊，粗暴干涉中國司法主權，中方堅決反對並予以強烈譴責。」

中國外交部發言人汪文斌於6日的例行記者會上表示，「加拿大外長有關聲明罔顧事實，對中國抹黑攻擊，粗暴干涉中國司法主權，中方堅決反對並予以強烈譴責。」

汪文斌指出，斯帕弗、康明凱因涉嫌危害中國國家安全犯罪被提起公訴，從近日有關部門披露的資訊來看，二人犯罪鐵證如山，中國司法機關依法處理案件，二人的各項合法權利得到了充分保障。

他說，「加拿大一方面標榜自己是法治國家，司法獨立；另一方面公然干預中國司法機關依法獨立辦案，其虛偽面目暴露無遺。談到任意拘押、脅迫外交，中國公民孟晚舟 （華為財務長）才是真正的受害者。近1500萬中國網民聯署要求加方立即無條件釋放孟晚舟，加方應立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。」