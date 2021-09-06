回應港警國安處 支聯會拒交資料 612基金停收捐款

9月5日上午，支聯會舉行記者會表示拒絕向香港警務處國家安全處遞交資料。（中新社）

香港 警方國安處先後向香港支聯會、香港六一二人道支援基金等發信，要求其交出資料，包括與外國聯繫的資料、捐款人資料等。香港支聯會明確回應不會交出資料，本月下旬開會表決解散；香港六一二人道支援基金則宣布，即時暫停接受捐款。

成立於六四事件前夕香港支聯會，是香港最大的民主派政治組織。香港警察 國安處早前致信支聯會七名常委，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，引港版國安法43條「實施細則」附表五，要求提交多項資料。警察國安處明確要求支聯會最遲9月7日提交會員、財務和活動等資料。

香港支聯會表示，9月7日將到香港警察總部，向警務處長蕭澤頤遞交信件，回應國安處要求常委提交資料和相關證明。支聯會副主席鄒幸彤表示，支聯會不會遞交資料，並否認支聯會是「外國代理人」，批評香港警方指控無理，正考慮提出司法覆核。

為反送中 運動中被捕者及受傷者提供援助的「六一二人道支援基金」，9月6日透過臉書宣布，由於基金託管人真普選聯盟有限公司（真普聯）通知，真普聯由即時起不再為基金執行支款指示，故基金即時起暫停接受捐款，直至另行通知。

香港警方近月要求不同組織遞交資料，包括於四月指民陣涉違反「社團條例」，要求遞交資料，解釋未再申請社團註冊原因、收入來源等，時任民陣召集人陳皓桓稱不會回應，該組織最終於上月解散。