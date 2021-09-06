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華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

中央社記者吳柏緯上海6日電
「尚氣與十環傳奇」於9月3日起在美國各地上映，圖為洛杉磯首映現場。Getty Images
「尚氣與十環傳奇」於9月3日起在美國各地上映，圖為洛杉磯首映現場。Getty Images

漫威首部以華人為主角的英雄電影「尚氣與十環傳奇」上周起陸續在全球上映，目前全球票房約1.28億美元，但因辱華爭議，這部作品在中國的上映時間仍遙遙無期。

華人英雄電影「尚氣與十環傳奇」當年發布時被外界解讀為討好並鞏固中國市場的手段，雖然演出主角的劉思慕在中國的名氣不高，但是梁朝偉、楊紫瓊等人宣布加盟後，這部作品在中國受關注的程度越來越高。

根據公開資訊，「尚氣與十環傳奇」於9月2日在台灣及港澳上映，美國等地則於9月3日上映。不過遲至今日，被視為這部作品主力市場的中國仍一片靜悄悄。

「尚氣與十環傳奇」無法上映的原因，一般認為與選角及故事中角色背景設定牽涉「辱華」有關。

根據香港01、香港經濟日報指出，輿論認為，劉思慕雖然在中國出生，但是在加拿大成長，而他的樣貌是美國人眼中的華人形象，恐助長西方世界對於華人的刻板印象，因此不配代表亞裔。

此外，原本深受中國觀眾期待的梁朝偉確定演出劇中反派「文武」一角後，也惹來大量批評。主要的原因在於一般認為雖然命名與角色設定略有差異，但是「文武」這個角色就是漫畫中的「滿大人」，而在漫畫中，「滿大人」是來自中國的反派，透過龐大的犯罪組織與特殊能力，和超級英雄對抗。

雖然漫威多次澄清兩者並不相同，漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）甚至在8月底時接受專訪時再次強調，梁朝偉將文武這個角色詮釋的很完美，是電影的核心，而且漫畫中尚氣「忘本」、「弒父」的情節，不會在電影裡出現。

然而這些說明似乎仍無法說服中國國家廣電總局的審查機制，目前為止仍沒有任何「尚氣與十環傳奇」可望在中國上映的風聲。

近日上海多家電影院與賣場，幾乎看不到任何與「尚氣與十環傳奇」相關宣傳的影子。有影院工作人員私下表示，近期確實有些人在詢問「尚氣與十環傳奇」何時會上映，但是他們只是基層員工，無法給出任何答覆。

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