中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

新東方快車金鑽車廂內乾濕分離的浴廁。（中國鐵路）

中國 新疆前一陣子新推出了一趟豪華列車，它是中國迄今為止最豪華的專列—「新東方快車」，最長的行程天數14天，坐一趟要價3萬人民幣（約4700美元）以上 。

這列豪華火車就兩條線，一是銀川─烏魯木齊 ：途徑張掖，嘉峪關，敦煌，吐魯番，伊寧，布林津，富蘊等地。二是北疆和南疆的疆內線路 。

列車行經美麗的天山天池。（中國鐵路）

沿途美景一覽無遺，可以欣賞雪山、湖泊、草原、農田、胡楊林…每天可以從柔軟舒服的大床上醒來，慢悠悠的看窗外不斷變換的景色，喝杯熱茶，吃個早飯，開啟美好的一天。

據中國鐵道國旅報導，這輛「新東方快車」，是花費近五千萬人民幣升級打造！它的豪華除了視野開闊的超大觀景玻璃窗，密閉性、減震性大幅提高，空調系統噪音更小，並設置風量調節開關。配備有餐車、酒吧車等功能車廂，酒吧車除提供酒水服務外，還配有咖啡 座、電視、音響、卡拉OK、鋼琴，在火車上看電影 、K歌、茶話會等，皆可實現。

新東方快車共18節車廂，包含8節金鑽車廂、10節藍鑽車廂：每節金鑽車廂載客量8人，由4間兩人套房組成，內設雙人床、書桌、衣櫃、保險箱、乾濕分離的獨立衛浴；每節藍鑽車廂載客量28人，由7間4人包廂組成，內設上下鋪、共用洗手間及淋浴間。包間每個床頭處設2組充電插座，全列Wi-Fi覆蓋，全列採用實木家具。

新東方快車內的酒吧。（鐵道國旅）

車上還有兩節餐車 ，每節餐車12個餐桌，最多可以容納48個人同時就餐。

餐車的環境經過精心佈置，而且菜色多樣。廚師都是一流的，正餐是6菜1湯，保證滿足遊客味蕾的需求。金鑽包廂的客人還能享受叫餐的服務。

列車裡還有鋼琴，閒暇時，工作人員彈奏一首悅耳的曲目，給這趟旅程也增加一點風情。

耗資近五千萬人民幣重新打造的升級版「新東方快車」。（中國鐵路）

「新東方快車」的前身—「東方快車」最早是不接待遊客的，它只接待「外賓」 。列車沿著古絲綢之路行走， 微軟創辦人比爾．蓋茨就曾經在這趟列車遊覽了嘉峪關-敦煌段 。

後來列車 漸對一般大眾開放，隨著中國遊客愈來愈有錢，也開始有本地遊客坐這趟豪華專列，不過目前外國遊客仍居多。