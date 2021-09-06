我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

中國整治「飯圈」亂象 微博21韓娛粉絲帳號禁言30天

記者林汪靜／即時報導
微博6日宣布對一批韓娛粉絲帳號實施禁言，牽涉到IU、防彈少年團（BTS）等人氣明星和組合。（取材自微博）
微博6日宣布對一批韓娛粉絲帳號實施禁言，牽涉到IU、防彈少年團（BTS）等人氣明星和組合。（取材自微博）

中國極力整治「飯圈」亂象。繼中國明星後，中國社交平台微博6日宣布對一批韓娛粉絲帳號實施禁言，共21個帳號禁言30天，牽涉到IU、防彈少年團（BTS）等韓國人氣明星和組合。

香港「經濟日報」報導，微博聲明指出，自中國網信辦發布「關於進一步加強『飯圈』亂象治理的通知」以來，微博按要求陸續開展了相關治理，發布多篇公告倡導理性追星，規範社區秩序。經網友舉報，部分粉絲帳號傳播非理性追星應援內容，導向嚴重錯誤，對此，站方及時對21個帳號予以禁言30天的處置，並清理相關違規文章。

聲明還指出，在治理與規範的進程中，沒有任何時間空間的差異，全平台內容治理力度一致。任何非理性追星行為一經查實，必定嚴肅處理。

此外，日前防彈少年團成員朴智旻的中國粉絲集資在韓國包專機、在「紐約時報」下廣告慶生，也被舉報非理性追星，微博帳號禁言60天。

紐約時報報導，中國當局採取了一系列措施來控制追星和粉絲團，因為官員們越來越擔心對網路關注毫無節制的追求正在毒害中國年輕人的思想，中國加強對所謂的飯圈「亂象」，以及它們操縱音樂、電影作品和電視節目的監管。

中國 微博 紐約時報

上一則

劉強東也退居二線 京東宣布徐雷升任總裁

下一則

傳統官媒搞創新 紅色說唱…北京盼拉近與年輕人距離

延伸閱讀

吳亦凡供出47巨星沒用 傳吳母「涉嫌包庇」也被抓

吳亦凡供出47巨星沒用 傳吳母「涉嫌包庇」也被抓
才被中國官媒點名娘炮 鹿晗又捲「辱華」 緊急切割

才被中國官媒點名娘炮 鹿晗又捲「辱華」 緊急切割
遊戲禁令首周「王者榮耀」當機 中網狂罵、學生貼哭臉

遊戲禁令首周「王者榮耀」當機 中網狂罵、學生貼哭臉
整肅娛樂圈 清朗行動燒到周子瑜

整肅娛樂圈 清朗行動燒到周子瑜

熱門新聞

趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著