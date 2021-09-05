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劉強東也退居二線 京東宣布徐雷升任總裁

記者林汪靜／即時報導
京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展。（取材自每日經濟新聞）
京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展。（取材自每日經濟新聞）

中國電商巨頭京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展，向京東集團董事局主席兼CEO劉強東彙報。京東集團稱，徐雷升任集團總裁協助劉強東開展相關業務工作後，劉強東將把更多的時間投入到長期戰略設計、年輕CEO培養和鄉村振興事業中來。

澎湃新聞報導，徐雷升任集團總裁後，京東零售CEO一職將由京東健康CEO辛利軍接任，京東健康醫藥部負責人金恩林將出任京東健康CEO。

京東集團指出，徐雷自加入京東十多年尤其是2018年7月擔任京東零售CEO以來，連續三年帶領零售業務實現高質量增長。辛利軍加入京東近十年尤其是2019年負責健康業務以來，成功實現了業務從0到1的突破，金恩林帶領京東健康醫藥團隊實現了持續的業績高增長。

公告還指出，京東集團形成了成熟的決策機制，由各業務板塊、職能體系負責人組成的戰略執行委員會（SEC）和集團幾十名一線業務部門負責人組成的戰略決策委員會（SDC）經過兩年多的磨合和運轉，已經形成了良好的集體決策和快速響應機制。

路透報導，劉強東表示，展望未來，正確的長期戰略設計、青年人才的成長與發展、各業務板塊的健康協同發展，將為京東集團甘於做行業最苦、最難但適合和最有價值的事提供源源不斷的前行動力。

京東集團8月23日公布第二季業績，財報顯示，京東收入人民幣2538億元（約新台幣1.1兆元），年增26.2%，非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣46億元（約新台幣200.1億元），年降22%；淨利潤率從去年同期的2.9%下降至1.8%。

CEO 利潤 美國

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