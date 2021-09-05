中國新冠疫苗接種 突破21億劑次

中國國家衛健委宣布，中國累計接種新冠疫苗已突破21億劑次。圖為北京一處展示的國產疫苗。(美聯社)

中國 國家衛健委今天發布，中國累計接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫苗 已突破21億劑次。先前有中媒報導，中共 中央要求10月底前完成11億人疫苗接種。

根據國家衛健委官網，截至4日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗21億38.7萬劑次。

南充市新聞網先前曾報導，四川副省長楊興平7月19日主持全省下半年疫苗接種工作視訊會議，會上強調，「各地要提高政治站位，清醒認識疫苗接種形勢任務」，並表示中共中央、國務院高度重視疫苗接種，總書記習近平親自審定了下半年疫苗接種實施方案。

報導指出，中共中央做出今年10月底前完成11億人疫苗接種的重大決策部署，按照傳染病防治法和防治COVID-19相關要求，適齡無禁忌症人群「願接盡接」調整為「應接盡接」，接種人群將覆蓋中國總人口的78%，12歲以上人群接種率將達到91.2%。

中國目前施打的都是國產疫苗。一方面，中央部會強調居民沒有接種COVID-19疫苗的法律義務，接種疫苗遵循「知情同意自願」的原則；但另一方面，各地方仍不時傳出強制接種疫苗的情況，譬如將不接受疫苗接種與個人誠信紀錄掛勾，或是限制未接種者進入某些場所等。