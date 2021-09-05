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河南鄭州副市長 因防疫不力遭免職

中央社台北5日電
鄭州市副市長孫曉紅。(取自百度)
鄭州市副市長孫曉紅。(取自百度)

中國河南鄭州市7月底爆發COVID-19群聚疫情，並對外傳播至多地。河南省紀委監委今天公布，由於防疫不力，鄭州市副市長孫曉紅被免去職務，其餘9名官員與醫院主管被問責。

澎湃新聞報導，鄭州市人民政府副市長孫曉紅和鄭州市衛生健康委員會黨組書記、主任付桂榮被免職，鄭州市衛生健康委員會副主任原學嶺受到政務記大過處分，鄭州市衛生健康委員會醫政醫管處處長張嵐受到黨內嚴重警告處分。

其餘被問責的5人都是鄭州市第六人民醫院的主管，包括鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥、院長賀瑞、副院長蔡朝陽、感染防控科科長趙鮮麗、醫務科科長徐彥立，分別遭到免職、立案審查調查等處分。

這次被免職的副市長孫曉紅是江蘇沛縣人，今年52歲，2018年9月起任鄭州市副市長。

報導說，鄭州這次疫情是一起由鄭州市第六人民醫院感染事件引起的本土聚集性疫情。

中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅曾針對這波疫情，批評鄭州市「3個不到位」，包括當地衛生健康行政部門和相關醫療機構對疫情防控的形勢認識不到位、當地衛生健康行政部門的監管工作不到位、醫療機構在相關院感防控的規章制度上落實不到位。

鄭州 疫情 河南

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