中國監管風暴 學者稱與美中博弈有關

中共大力度整治娛樂圈和網路科技業，引各方猜測。圖為5日習近平在螢幕上宣傳北京冬奧。(美聯社)

中共大力度整治娛樂圈和網路科技業等，引各方猜測。中國 學者曹辛說，當前是用國家政權的力量，以公眾的名義，導引中國經濟、文化和社會生活的發展方向，與美中博弈的大背景密不可分。

英媒金融時報（FT）中文網3日刊發察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長、半島和平研究中心研究員曹辛的文章，指當前的整頓既是中國在相關領域的自由和野蠻發展使然，也與美中關係相關。

他引述外媒分析加上自身見解說，中國決策層認為，中國經濟和文化發展在部分領域的導向已經出現了問題，必須調整方向；而且在當前面臨美中博弈的大背景下，中國的時間已經不多，必須快速轉向。

在對於中國網路平台和網路遊戲行業的整頓方面，他引述外媒分析指出，北京認為科技產業分成「錦上添花型」和「不可或缺型」，後者的「硬科技」才是決定一國是否強大的因素。而美中之間的科技戰，讓中國更加確信需要在半導體等關鍵領域上更加自主，限制社群媒體 和網遊有助於將資源引導到「硬科技」企業。

俄羅斯媒體「地緣政治網」則分析，對私人補教行業的重組、對大型科技公司的限制、對飯圈（粉絲圈）文化的整頓、以及監管年輕人過度沉迷的電子遊戲，「這是使中國社會與國家優先事項保持一致的另一努力，再次表明大企業的利益並不總代表整個社會利益」。曹辛認為，這很符合中國高層的想法。

文章指出，當前對不同行業的整頓，背後邏輯並不相同。

文章認為，中國官方對網路行業的整頓是為了讓國內的資金轉向、投到實體經濟中去，讓中國擁有世界上最強大的高科技和製造業，與美國競爭。這首先是經濟和金融發展導向問題。

至於官方整治「飯圈」和娛樂圈資本無序擴張，「則是徹頭徹尾的中國特色政治問題」。

曹辛以中紀委官網文章「斬斷娛樂圈亂象背後的資本鏈條」為例，文中就明確表示：文藝絕不是單純的唱歌跳舞，而是思想文化和意識形態工作 的重要陣地，「是黨的一項極端重要的工作」。

文章認為，當前對網路和娛樂圈的整頓「方向是對的，因為它符合當今中國的產業和社會發展的實際需要」，一旦開始向正確方向行進時，中國會繼續發展。

儘管如此，曹辛說，中國政府在整頓過程中應當高度關注兩點，一是應該把國企和民企置於同樣的法律位置，只處理民企而對國企網開一面，會引發政治和社會問題。

二是應儘量在較小損失的前提下進行經濟和社會的調整和轉向，「要有能力調轉自如，不能失去控制」，更不能因政治考慮無法控制，「這是中國上世紀60年代的教訓」，暗指不能讓類似文革的悲劇重演。