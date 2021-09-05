壹傳媒：所有董事辭任 有序清盤最符利益

香港壹傳媒。(中通社)

香港蘋果 日報的母公司壹傳媒董事會今天公告，包括公司主席葉一堅在內，所有4名董事辭任並計畫公司清盤，以利最佳保護股東、債權人、員工和前員工。

根據香港聯合交易所網站，壹傳媒董事會5日公告，所有董事之辭任，自5日晚間11時59分起生效。

壹傳媒股票 已於今年6月17日上午9點整起暫停交易，壹傳媒股票將繼續暫停買賣，直至另行通知。

壹傳媒兩名董事會成員6月17日被捕，並被指控違反香港國家安全法。同一天，集團內子公司之銀行帳戶被依此法凍結。香港蘋果日報不得已在6月24日停刊。

路透報導，壹傳媒董事會成員聲明，繼公司兩名董事和創辦人黎智英去年被捕後，7名前壹傳媒及香港蘋果日報高級主管、編輯和社論作家也根據香港國家安全法被捕。香港政府從未表明蘋果日報發表的哪些文章涉嫌違反國家安全法。這種不確定性造成了一種恐懼氣氛，導致公司在香港的剩餘員工中有許多人辭職。

聲明說：「我們在這事件中觀察到，儘管沒有審判和定罪，但在援引『國家安全法』後可以影響公司及其員工。根據這項新法律，公司可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤。」

聲明說，「我們的結論是，有序的清盤將最符合股東、債權人、雇員和其他相關者的最大利益」，希望香港政府允許清盤官完成先前公司及董事被禁止的付款，包括支付債權人和前員工之薪資。

聲明並感謝多年來與壹傳媒合作的眾多企業和服務提供商、不顧外在壓力投放廣告的廣告商，也感謝員工專業的精神和個人的勇敢，並對數百人在香港失去工作深表遺憾；聲明並感謝蘋果日報的讀者。

壹傳媒3日表示，已接獲聯交所上市科恢復交易指引的函件，倘其2022年12月16日前未能補救導致其暫停買賣的所有問題、達成恢復交易指引及完全遵守上市規則以令聯交所信納及恢復其股份買賣，則上市科將建議上市委員會著手取消該公司上市地位。