習近平宣布後 北京證交所隔日註冊成立

北京證券交易所有限責任公司註冊成立。（圖／取自北京日報）

中國 國家主席習近平2日宣布設立北京證券 交易所，次日北京證券交易所有限責任公司即註冊成立。

北京日報報導，工商註冊資料顯示，北京證券交易所有限責任公司已於3日註冊成立，註冊資本為人民幣10億元（約1.5億美元），登記機關為北京市市場監督管理局。

天眼查顯示，北京證券交易所有限責任公司由中國「全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司」100%持股，是其唯一股東。公司董事長徐明，是「全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司」董事長；公司副董事長、總經理為隋強。

北京證券交易所有限責任公司經營範圍為：依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易以及證券市場管理服務等業務；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和北京市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。

根據中國證監會之前披露，北京證券交易所的組織架構方面，與滬深會員制交易所不同，北交所將由中國全國股轉公司出資設立，將探索具有特色的組織形式和管理制度。

從管理體制上看，北交所採取公司制，按照「公司法」、「證券法」、「證券交易所管理辦法」等相關規定，可以借鑒國際成熟交易所最佳實踐，不斷優化治理機制，為交易所多種形式改革積累經驗。