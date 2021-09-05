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遊戲禁令首周「王者榮耀」當機 中網狂罵、學生貼哭臉

記者蔡敏姿／即時報導
「王者榮耀」多次被中國官媒點名，曾被直斥是「精神鴉片」，騰訊股價連日暴跌。(路透)
「王者榮耀」多次被中國官媒點名，曾被直斥是「精神鴉片」，騰訊股價連日暴跌。(路透)

中國規定未成年只能在假日玩1小時遊戲，禁令公布後首個周末，大量青少年昨日湧入各遊戲伺服器，導致當紅騰訊手機遊戲「王者榮耀」伺服器故障當機，用戶都沒有辦法玩。而該事件則成為微博熱搜榜第一名，網上罵聲連連。

「王者榮耀」昨晚聲明道歉，稱問題目前已經處理完成，逐步恢復，對玩家損失會做出補償。同日，宣布升級防沉迷措施，未成年用戶僅可在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時遊戲。

多名中國網友在「王者榮耀」官方微博下留言吐槽進不去。一位網友反映，頁面一直轉圈，以為是電信網路塞車，換WiFi還是進不去，使用手機行動網路還是進不去。

還有17歲的大學生在微博留下哭臉圖案稱，遊戲是排解壓力的一種方式，正常的。王者榮耀無論是製作還是給玩家的體驗，都很棒。打完有種發洩的感覺，很喜歡這種簡單的操作性強的遊戲。

「王者榮耀」常居全球手遊暢銷榜冠軍寶座。據今年3月數據，該遊戲在全球App Store和Google Play吸金2.57億美元，年增63%，來自中國App Store的收入占96.3%。

針對未成年人沉迷網路遊戲問題，中國官方在8月30日發布新規，所有網遊供應商只能在每周五至周日、法定假日晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務。

「王者榮耀」多次被中國官媒點名，曾被直斥是「精神鴉片」，騰訊股價連日暴跌。如今，在實施新規後的首個周末又出現伺服器當機，引發使用者不滿，未來遊戲市場發展之路堪憂。

中國 微博 手機

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