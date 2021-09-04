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終於等到周末 中國青少年擠爆手遊「王者榮耀」伺服器

中央社／台北5日電
中國電玩限令頒布後的首個周末，未成年湧入各遊戲伺服器，中國熱門手機遊戲「王者榮耀」伺服器5日因此崩潰。（取材自微博）
中國電玩限令頒布後的首個周末，未成年湧入各遊戲伺服器，中國熱門手機遊戲「王者榮耀」伺服器5日因此崩潰。（取材自微博）

中國規定未成年只能在假日玩一小時遊戲，這項禁令公布第一個週末，眾多青少年湧入各遊戲伺服器，中國熱門手機遊戲「王者榮耀」伺服器5日因此崩潰，至晚間9時都無法進入遊戲。

「王者榮耀」昨晚聲明道歉，稱問題目前已經處理完成，逐步恢復，對玩家損失會做出補償。此事昨晚登上中國微博等社群熱門話題。

中國國家新聞出版署8月30日下發通知，稱為防止青少年沉迷網路遊戲，所有網遊供應商只能在每週五至週日、法定假日晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務。

通知又要求，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務，違者依法嚴懲。

中國電玩限令頒布後的首個周末，未成年湧入各遊戲伺服器，中國熱門手機遊戲「王者榮耀...
中國電玩限令頒布後的首個周末，未成年湧入各遊戲伺服器，中國熱門手機遊戲「王者榮耀」伺服器5日因此崩潰。（取材自微博）

新浪科技報導，新規實施第一個週末，中國青少年週六晚間爭相進入騰訊網遊「王者榮耀」，導致遊戲伺服器異常，連成年人都沒有辦法玩了。關鍵字「王者榮耀崩了」也在昨晚成為微博熱搜榜第一名，網上一片抱怨。

王者榮耀營運團隊昨晚9點58分發布「9月4日服務器異常恢復說明」，稱問題目前已經處理完成，逐步恢復。

「王者榮耀」常踞全球手遊暢銷榜冠軍寶座。據今年3月數據，該遊戲在全球App Store和Google Play吸金2.57億美元，年增63%，來自中國App Store的收入佔96.3%。

但騰訊因此多次遭官方針對，經過多輪整改，上月中國官媒又點名「王者榮耀」，直斥是「精神鴉片」，當天騰訊因此股價暴跌。

中國電玩限令頒布後的首個周末，未成年湧入各遊戲伺服器，中國熱門手機遊戲「王者榮耀...
中國電玩限令頒布後的首個周末，未成年湧入各遊戲伺服器，中國熱門手機遊戲「王者榮耀」伺服器5日因此崩潰。（取材自微博）

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