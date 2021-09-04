說好中共故事(中)／上溯孫中山 下續鄧小平

(本文分上、中、下三篇，核心思想是期望中共 繼續推升鄧小平一代啟導的維新變制、改革開放。)

六月廿日及廿七日《大屋頂下》的〈百年中共的反省與返祖〉一文認為：中共不應回到馬克思，因為「回頭不是岸」。

七月一日習近平 黨慶談話中，約有七百字，幾可看成是對這個問題的解釋。他說：中國 共產黨為什麼能，歸根到底是因馬克思主義行。

如果馬克思主義行，如何解釋本文（上）篇所說的「中國跌下去」？又如何解釋中共是如何「醒過來」及「爬起來」的？更別提比中共更正宗「馬列主義」的蘇聯因何崩潰。

馬克思主義行在哪裡？〈百年中共的反省與返祖〉說，中共其實做不到馬克思蘊有「民主社會主義」的初心，也不可能實現馬克思「國家死滅」的理想，更不可能再公開主張「暴力革命／階級鬥爭／無產階級專政」的「馬克思三元素」，則中共要返祖馬克思，意欲何為？

尤其令人質疑的是，中共如今再度高舉馬克思，顯然是要用馬克思來復辟毛澤東。但是，毛澤東卻是更惡劣的馬克思。

本文（上）篇說，中共的政治譜系已經錯亂。說要「同中華傳統優秀文化相結合」，但難道是要把儒家與馬克思毛澤東送作堆？又說要「全面貫徹新時代中國特色社會主義思想」，難道新思想就是要貫徹馬克思毛澤東？更說要實現「中華民族偉大復興的中國夢」，但難道回到馬克思毛澤東就是偉大復興？就是中國夢？矛盾百出。

黨慶談話中，有兩個凸顯的關鍵詞。一、「馬克思主義基本原理」，此說意謂已是「當代中國馬克思主義」、「廿一世紀馬克思主義」，白馬非馬。但什麼是馬克思主義的「基本原理」呢？人言言殊。二、黨慶談話中又幾度出現「馬克思列寧主義」的提法，言下之意是凸顯「列寧化的馬克思」，不能忘掉另有「列寧主義基本原理」。

《大屋頂下》曾說，馬克思主義以人道主義出發，這是正向內涵；但在實踐上以紅色納粹法西斯主義告終，這卻非可大可久。那麼，所謂馬克思主義的「基本原理」究何所指？是指其人道精神？或指紅色納粹法西斯？

本文認為，既然重提「馬克思列寧主義」，已是水落石出。因為列寧化的馬克思主義，就是「專政社會主義」、「非民主的社會主義」，就是「黨帝制」，就是紅色納粹法西斯的原型。

如此，不啻正式宣告：中共拒絕民主，中國也不會有民主，即使在所謂中華民族偉大復興之日也沒有。

本文認為，雖然無人奢望中共能在今日或不久的將來能給中國帶來民主自由，唯若中共現在就要以「馬列主義基本原理」，將自由民主永遠排除在中華民族「偉大復興」之外，這未免令全體中國人震驚絕望。

中共現在即使不能對自由民主作出承諾，但也不可就此完全斷送了民主自由的一切未來可能性。中共至少要說：自由民主，不是現在就有，但也不是永遠沒有。

如果中國人問：為什麼中華民族的偉大復興就是要「中國馬克思列寧化」？倘若中共給的答案竟是：因為這是根據天經地義的「馬列主義基本原理」。何以服人？

中共必須重建本文（上）篇所述錯亂矛盾的政治譜系。其中，秦始皇、李自成、洪秀全撐持不住，皆已退場。馬克思、列寧、斯大林曾紅極一時，他們的頭像曾在國家慶典的遊行中被高舉前進，改革開放後就消失已久。如今「馬克思列寧主義基本原理」有回潮之勢，但畢竟已是難以下嚥的一碗餿飯，其實已被改革開放否定。在這個七零八落的譜系中，孫中山是個異數。當馬恩列斯的頭像久在天安門廣場消失，但每年五一及十一，孫中山的巨像仍出現在廣場。慶典中，當台下的群眾看著天安門樓上的毛澤東像，在樓上的中共領導們卻是面對著孫中山像。

➤➤➤說好中共故事(上)／沒有鄧小平 中共無今日

毛澤東與習近平對孫中山表達的景仰，皆令人印象深刻。毛澤東自稱「三民主義信徒」，甚至說：「（中共）在十年內戰中不要孫中山，因為我們的力量還很小…將來我們力量愈大，我們就愈要孫中山…我們應該有清醒的頭腦來舉起孫中山這面旗幟。」習近平則說「中國共產黨是孫中山先生革命事業最忠實的繼承者，完成了孫中山先生未竟的事業。」毛習二人對馬列的推崇是政治正確，但對孫中山的景仰則應是出自理性與良知。

毛澤東是識貨的人。甚至可以說，他應當也有孫中山那種恢宏開闊的自我期許，後來只因扣錯了第一顆鈕扣就一錯到底。

馬列是鑽牛角尖的偏執，是病態的，走到底就違反了人性與文明；孫中山則是開朗且平衡，是合於社會生理的，走入人性的本質，走向文明的方向。因此，毛澤東說：「將來我們力量越大，就越要孫中山。」

毛澤東知道，對中國來說，孫中山是可大可久的。

中共應當重建其政治譜系。核心工程是要將「十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思列寧主義」的異國起源論，逐漸移換到「承繼辛亥精神／光大中華民族」的中國發生論。

當然，就史實言，這也是馬鈴薯出土後才長出的新芽，但由於孫中山曾有聯俄容共的過程，民生主義又有厚重的社會主義內涵，且其巨像迄今仍定期出現在天安門廣場，因此使這樣的政治槓桿仍有發生作用的可能性。中共已宣布要擴大紀念今年辛亥起義一一○周年，可謂正逢其時。

接上了孫中山，就接上了「中華傳統優秀文化」，接上了儒家道統，接上了民族、民權、民生，接上了普世價值，接上了天下為公，進入人性的本質，指向文明的方向，邁向可大可久。當此之際，才是習近平所說：「完成了孫中山先生未竟的革命事業。」

當然，中共政治譜系不可能以孫中山為主體，那樣不符史實，也太著斧鑿。但若將孫中山融入「中國特色社會主義」的百寶箱，應無扞格之處。則建立在「中國發生論」的中共新譜系，可用三個人物為轉接：孫中山的啟發，毛澤東的試誤（艱辛探索），及鄧小平的改革開放。

上溯孫中山，下續鄧小平。如此，也就不必再將中共綁在「馬列主義基本原理」上了。

關鍵在於：中共的新譜系應當以開放的「中國特色社會主義」為主軸，不能用「馬列主義基本原理」來封頂。

既是如此，也就不必將鄧小平的「中國特色社會主義」看成「舊時代」，亦不必特別標榜習近平的「中國特色社會主義」為「新時代」。除非習近平的「新時代」就是要回到馬恩列斯毛的「舊時代」。倘是如此，請問「新」在何處？