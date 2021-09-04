體育老師熬出頭了 中國雙減教育 運動升級「主科」

過去的舞蹈班是學生放學後到培訓才藝班學習，在中國落實「雙減」政策，改由學校自己的老師帶領學生們練習舞蹈。（中新社）

上海名校復旦大學附屬小學上周開學前召開家長會，一名體育老師也參加了，他說：「我從教20年，第一次有機會參加家長會…」，因為新學期的課表中，一周有他任教的五節體育課。

不僅全上海，中國 整個中小學教育 體制正在大變革，體育課超過主科的英語課、數學課時數，逼近語文課（國語）時數，成了「主科」。一名體育老師給微信家長群裡留言：「以後學生若要請假，請提供正規病、事假單，謝謝大家配合」。

「體育老師終於熬出頭了…」，過去體育老師由數學或英語老師兼代，體育課總被語文（國語）、英語、數學等主科拿來占用，尤其各種大小考試前，體育課學生不去操場，待在教室裡複習功課早司空見慣。

體育課會鹹魚大翻生，是因近期中共中央對教育政策展開大刀闊斧的改革，即「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱「雙減政策」）。

簡單說就是，學校今後要承擔更多公共教育的責任，學校要回到「快樂教育」的初衷，為家長減輕教育的經濟負擔和精神負擔。

過去20多年來，中國各行各業高度競爭，家長為了讓孩子不輸在起跑點，日後能考上好學校、有好出路，從小學開始就參加各種課後培訓班（安親班、補習班、才藝班）。加上頻繁的考試、各種學習的攀比，很多家庭都曾痛苦的走過中小學階段。

中國教育專家分析稱，這項政策主要在調試三方面的關係：家庭與學校、親子之間、同學之間。過去學校三點半或四點放學，讓許多家長疲於奔命接送，家長要嘛只能把孩子送到培訓班，或者自己帶回家教育，無形中增加家長們的經濟負擔與精神壓力；且同學們參加各類型培訓班，相互比較，不參加就落伍，形成緊張競爭關係。

新政策後，學生有更多時間留在學校，由老師提供專業指導，提供更多普遍性公平教育，減輕家長經濟與精神負擔（有利提高生育率）；同時學生們利用在校時間可進行各種校園活動，一起學習、一起表演，可培養合作團結與集體榮譽感。

增加體育課（包括健身、足球 、武術課）只是大教改中的一項，其他包括減少作業，增加興趣課（例如：唱遊、圍棋、魔術方塊），提供課後服務等都是，讓學生們能多參與各種不同課程並從中潛移默化、提升學習能力並瞭解社會，「德智體群美，均衡發展」。

以體育課來說，中國高中生近視率已經80%，先別說體育強身強國的大道理，絕大多數人在學生時代沒有參加過一場完整的集體對抗性比賽（籃球、足球、大隊接力等），成長過程中自然也少了合作協調的機會，不利日後的社會化融入。

中國這項「雙減政策」是近年中國最重大的教育變革，影響數以萬計的培訓班生計，也有人批評這只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，且部分培訓班走向地下化、私人化，有錢的家長，依然可以找一對一的家教等。

新政策是否真能達到「教育公平」猶未可知，但讓弱勢家長與孩子們有更多的學習機會，以及讓孩子們有更多快樂校園時光的用心，是獲得多數人贊同的。而更深層的目的是要減少因貧富差距引起的仇恨心態、和緩群體緊張關係，讓中國社會更穩定。