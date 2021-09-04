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繼何韻詩 香港歌手阮民安被迫取消演唱會

中央社台北4日電

繼何韻詩之後，香港再有歌手被迫消演唱會。前E-kids成員阮民安宣布，因為今天收到場館被關閉的通知，取消9日、10日兩場個人演唱會。他痛斥「一首歌都未唱，就已經判你有罪！」

據香港01報導，從「反送中」開始，活躍於社會運動的歌手阮民安今天下午在臉書發文表示，收到麥花臣場館信件通知，以關閉場館為由取消原定9至10日舉辦的「阮民安個人演唱會2046」。

阮民安表示，之前已一而再收到麥花臣場館給他的無形紅線壓力，他一直都堅持到最後一秒。

阮民安痛斥取消租場的做法是「一首歌都未唱，就已經判你有罪」，令整個團隊投入的心血一下子化為烏有，並表示會著手處理後續事宜，稍後會交代退票安排。

阮民安向歌迷表示：「對不起，我已經用盡所有的力氣了。」他憤怒反問：「今天的香港，一個又一個小小的演出都再容不下，香港還剩下什麼？」

力挺「反送中」的歌手何韻詩1日才因場地遭到香港藝術中心臨時取消，被迫宣布取消原定12日舉行的演場會。

何韻詩其後宣布，演唱會將改為網上直播，強調「當一個城市連一個演唱會也再也容不下，作為歌手更要放聲唱、高聲唱。」

香港藝術中心發言人事後則稱，此前批出何韻詩有關場地申請後，「考慮到有關合約條款、社會情況及相關法律，決定取消有關節目」。

香港 反送中 臉書

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