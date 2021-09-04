因應中俄挑戰撤軍阿富汗 王毅：美不改變會碰更大失敗

中國國務委員兼外交部長王毅。圖／歐新社

中國 國務委員兼外長王毅 與伊朗新任外長阿卜杜拉希揚通電話時就阿富汗 局勢交換了意見。王毅指出，美方聲稱從阿富汗撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗。

據中國外交部網站消息，王毅表示，阿富汗神學士可能於近日宣布組建新政府。希望新政府能夠體現開放包容，與恐怖組織徹底切割，同各國特別是鄰國建立和發展良好關係。作為阿共同鄰國，中伊需要加強溝通協調，為阿富汗實現平穩過渡及和平重建發揮建設性作用。

王毅說，美國雖從阿富汗撤出，但對阿富汗和平重建負有不可推卸的責任，不應試圖借助各種手段，給阿富汗製造新的難題，更不應引發新的動盪並損及周邊鄰國的正當權益。

王毅說，美方聲稱從阿富汗撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出企圖在世界上繼續推行強權政治的本質。美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗。

阿卜杜拉希揚表示，阿富汗局勢亂象的根本原因在於美不負責任。伊方同樣認為阿富汗應成立廣泛包容性的政府，體現所有民族的利益。伊方呼籲國際社會全力向阿提供人道主義援助，防止阿形勢動盪引發難民潮。伊方願同中方加強協調，幫助阿早日走出困境。