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因應中俄挑戰撤軍阿富汗 王毅：美不改變會碰更大失敗

記者呂佳蓉／即時報導
中國國務委員兼外交部長王毅。圖／歐新社
中國國務委員兼外交部長王毅。圖／歐新社

中國國務委員兼外長王毅與伊朗新任外長阿卜杜拉希揚通電話時就阿富汗局勢交換了意見。王毅指出，美方聲稱從阿富汗撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗。

據中國外交部網站消息，王毅表示，阿富汗神學士可能於近日宣布組建新政府。希望新政府能夠體現開放包容，與恐怖組織徹底切割，同各國特別是鄰國建立和發展良好關係。作為阿共同鄰國，中伊需要加強溝通協調，為阿富汗實現平穩過渡及和平重建發揮建設性作用。

王毅說，美國雖從阿富汗撤出，但對阿富汗和平重建負有不可推卸的責任，不應試圖借助各種手段，給阿富汗製造新的難題，更不應引發新的動盪並損及周邊鄰國的正當權益。

王毅說，美方聲稱從阿富汗撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出企圖在世界上繼續推行強權政治的本質。美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗。

阿卜杜拉希揚表示，阿富汗局勢亂象的根本原因在於美不負責任。伊方同樣認為阿富汗應成立廣泛包容性的政府，體現所有民族的利益。伊方呼籲國際社會全力向阿提供人道主義援助，防止阿形勢動盪引發難民潮。伊方願同中方加強協調，幫助阿早日走出困境。

阿富汗 王毅 中國

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