騰訊響應共同富裕後 擬推微信聊天紀錄付費儲存

騰訊擬推出個人微信雲端儲存付費服務，這代表微信聊天記錄可以實現雲端備份和恢復。(美聯社)

中國 網路巨頭騰訊日前斥巨資響應「共同富裕」後，中國媒體今天報導，騰訊擬推出個人微信雲端 儲存付費服務，可望吸引不少用戶購買。消息傳出後，已在網路社群引發熱議。

根據騰訊上半年財報，截至6月底，微信月活躍帳戶達12.5億，成長3.3%。光是靠社交網路，騰訊上半年就吸金人民幣290億元（約美金45億元），占總收入21%。

中共總書記習近平上月17日提出「共同富裕」論述後，騰訊隔天就宣布，為踐行企業發展使命、促進共同富裕，將投入500億元（約美金77.5億元），執行「共同富裕專項計畫」。

據中國日報今天獨家報導，騰訊擬推出個人微信雲存儲付費服務，這代表微信聊天記錄可以實現雲端備份和恢復。

目前，微信僅支援遷移聊天記錄到另一台設備以及備份聊天記錄到電腦，如果設備丟失，未及時備份的數據將無法恢復。

據悉，該業務可能採用按年付費的模式，蘋果用戶或在180元/年左右（約美金28元/年），安卓用戶或在130元/年（約美金20元/年）左右。但該費用具體可以存儲多大容量的數據，尚未得到確定。

報導引述知情人士表示，當前該專案仍在最後推動中，具體細節未最終敲定。截至發稿前，騰訊未給出明確回應。

報導並引述業內專家指出，如果該新業務能夠成功推出，將會吸引不少用戶付費購買，但是上「雲」後，騰訊如何確保用戶的數據隱私安全和服務品質是關鍵。

消息傳出後，「微信擬推出聊天記錄付費雲存儲服務」立即躍為中國網路社群的熱門話題。因為微信聊天記錄佔用的存儲空間問題，一直被用戶詬病，迄今也不支援聊天記錄雲端存儲自主下載。

許多網友在微博相關新聞討論串，批評騰訊才響應共同富裕，現在就想從廣大用戶賺回來；有人形容騰訊「這一下賺大發了，開了第一年，第二年不開豈不是第一年白開，由此第二第三，生生世世直到OVER」，獲得最多網友按讚。

儘管多數網友批評收費太貴，表示不會埋單，但也有不少網友表示，因為業務需要，期待騰訊儘快提出方案。