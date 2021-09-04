中國「雙減」整治 四川補教業老闆傳捲款3000萬落跑

四川知名英語教育機構「愛貝斯」傳出負責人已捲款落跑。（取材自愛貝斯官網）

在中國 官方鐵腕整治課外補習後，各地補教業紛紛傳出關門倒閉的消息。四川知名的幼兒及青少年英語培訓機構「愛貝斯教育 集團」負責人日前捲款落跑，受害學生約5至6萬人，涉及的金額更高達人民幣2億元（約3126萬美元）。

8月28日，愛貝斯於微信公眾號發布聲明指出，公司總裁謝龍已於8月27日下午失聯。經警方調查發現，謝龍帶著行李箱開車離去，迄今仍不知去向，總經理唐瑋翎也未現身。

據證券時報報導，一名學生家長表示，愛貝斯的老師在學習群裡發布的消息稱，老師們已經兩個多月沒有領到工資，大概涉及100多個校區，5、6萬名學員，涉及的金額約人民幣2億元。

報導稱，愛貝斯教育集團成立於2013年11月，股東共兩名，其中謝龍持股95%，唐瑋翎持股5%。愛貝斯官資料顯示，2020年愛貝斯直營校區達到100家。

愛貝斯負責人落跑，導致學生家長求償無門。（取材自愛貝斯微信公眾號）

有學生家長表示，7月才剛繳了240課時的費用約1萬2600元人民幣（約1970美元），原訂10月開課。結果現在一節課都沒上到，公司就出事了。

另一名學生家長表示，今年7月，中國官方發布「雙減」政策後，愛貝斯的老師當時還告訴她，除了上課時間會從周末調整至周間，沒有其他影響。

「雙減」是指中國國務院今年7月24日發布的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」。這份意見要求各地，持續規範校外培訓（包括線上和線下培訓），以有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。

報導稱，不少愛貝斯學生的家已報警尋求退費，還有家長聘請律師展開維權行動。但愛貝斯並非首例，中國近期已有多家知名的連鎖補教機構傳出破產 、倒閉、跑路的消息。

8月31日，成立於1994年的大型基礎教育培訓機構巨人教育宣布倒閉。

8月22日，在上海擁有15處校區的學科類輔導機構啟文教育公告，已委托律師輔導清算工作。

8月13日，留學諮詢機構霍蘭德教育公告，公司CEO Jake Hall已舉家潛逃回英國。

8月12日，華爾街英語在北京、上海、廣州等多地的學習中心突然關閉。

證券時報指出，相較於大型培訓機構，抗風險能力更弱的中小型培訓機構近期更頻頻「爆雷」。8月以來，長沙一書閣、深圳PlayABC少兒英語等多家區域性培訓機構就相繼傳出負責人跑路或破產的消息。