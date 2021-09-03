中國國藥宣布：首款新冠肺炎治療藥物 進入臨床試驗

中國「國藥集團」宣布，其研製的靜脈注射COVID-19人免疫球蛋白（pH4）已獲准進行臨床試驗。（取自國藥集團微信公眾號）

新冠肺炎 未來或許將有治療藥物。中國 「國藥集團」宣布，旗下的「中國生物」研製的新冠肺炎治療藥物──靜脈注射COVID-19人免疫球蛋白（pH4）（簡稱「新冠特免」）已獲中國國家藥品監督管理局頒發「藥物臨床試驗批件」，獲准開展臨床試驗。

根據國藥集團的新聞稿，「新冠特免」為治療用生物製品一類新藥，是全球首款採用新冠滅活疫苗 免疫後血漿製備的新冠肺炎特異性治療藥物，也是國藥集團中國生物研發團隊在新冠肺炎治療領域的又一突破性成果。

新聞稿指出，「新冠特免」是以經批准的中國生物新冠疫苗免疫後健康人血漿為原料，採用低溫乙醇蛋白純化分離法，並經病毒滅活及去除方法製備而成的，含有高效價SARS-CoV-2中和抗體的靜脈注射特異性人免疫球蛋白。

該藥品主要用於治療新型冠狀病毒肺炎COVID-19，規格為5000U/瓶(1.25g, 25ml)、10000U/瓶(2.5g, 50ml)。

據「觀察者網」報導，目前全球尚無同品種上市，全球也尚無其他廠家基於已上市新冠疫苗免疫後血漿開展靜脈注射COVID-19人免疫球蛋白的臨床申報。臨床上仍缺乏針對新冠肺炎的特效治療手段或藥物。

報導稱，2020年1月30日，中國生物領銜承接科技部國家重點研發計畫：「公共安全與風險防控與應急技術裝備」重點專項──「2019-nCoV感染恢復期患者特異血漿和特異免疫球蛋白製備」項目。

2020年4月，國藥集團中國生物率先在新冠康復者恢復期血漿療法的基礎上，研發製備了治療新冠特效藥物──特異性人免疫球蛋白，以康復者恢復期血漿或經批准的中國生物新冠疫苗免疫後健康人血漿為原料製備而成，含有高效價SARS-CoV-2中和抗體。該治療藥物已被納入國家衛健委「新型冠狀病毒肺炎診療方案」。

國藥集團中國生物的新冠疫苗去年12月30日獲中國官方批准附條件上市，是中國首款獲批上市的新冠疫苗，並於今年5月7日獲得世界衛生組織緊急使用認證。中國生物也是全球唯一在新冠防疫領域研製4款新冠疫苗、3款診斷試劑、2款治療藥物的生物製藥集團。