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香港泛民政黨又少一個 「熱血公民」宣布解散

中央社 香港3日電
2012年成立的香港政黨「熱血公民」今天宣布解散，這是港區國安法實施後，又一個自行解散的泛民主派組織。Getty Images
2012年成立的香港政黨「熱血公民」今天宣布解散，這是港區國安法實施後，又一個自行解散的泛民主派組織。Getty Images

香港政黨「熱血公民」今天宣布解散，這是港區國安法實施後，又一個自行解散的泛民主派組織。

「熱血公民」主席鄭松泰在社交平台發表解散聲明表示，「熱血公民」自2012年成立以來，有幸得到眾多支持者擁護，一同經歷了多個寒冬，該黨會銘記大家的愛戴及支持。

但聲明指出，縱然得到眾多同路人支持，該黨面對目前已無政治進路的現實，因此宣布即日起解散。

聲明表示，鄭松泰上月底已被取消立法會議員資格，另外兩名黨籍區議員黃兆健及王頴思今天也辭去區議員職務。

「熱血公民」為泛民黨派，其成員過往的言行一向激進；2017年，時任立法會議員的鄭松泰就曾在會議廳倒插中共五星旗及香港區旗，被指具侮辱性。

去年底，當局指泛民4名立法會議員不符合公職人員條件而褫奪他們的議席，其他15名泛民議員因此集體請辭，以示抗議，但當時鄭松泰卻選擇留任。

香港候選人資格審查委員會上周公布選舉委員會參選人的資格審查，有接近1500人過關，但包括鄭松泰等兩人不符合資格；鄭松泰的參選資格被否決後，也立刻喪失議員資格，且在未來5年內不能參選公職。

香港政務司司長李家超表示，資審會是根據鄭松泰過往的言行、撰寫文章等作出有關決定，事前也曾諮詢香港特別行政區國家安全委員會的意見。

香港政黨「熱血公民」3日宣布解散，兩名黨籍區議員黃兆健及王頴思也辭去區議員職務。...
香港政黨「熱血公民」3日宣布解散，兩名黨籍區議員黃兆健及王頴思也辭去區議員職務。（圖取自facebook.com/civicpassionpage）

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