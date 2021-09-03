中國打擊「996」 能解決年輕人的「躺平」焦慮嗎？

「996加班文化」（指從早上9點工作到晚上9點，每周工作六天），在中國科技業是普遍文化。圖為北京一家辦公室。(Getty Images)

「996加班文化」（指從早上9點工作 到晚上9點，每周工作六天），在中國 科技業是普遍文化，但隨著員工不滿情緒加劇，甚至採取「躺平」運動來對抗努力也無法獲得成就感，逼得官方規範「996」屬於違法行為。專家稱，政府不能任由這場危機爆發，中國需要勞動者保持競爭力，希望社會穩定。

BBC中文網報導，在中國許多大型公司，特別是在蓬勃發展的科技行業，勞動者的工作時間往往要長得多，並且很多時候不能得到補償。一些人心灰意冷，這使得近幾個月裡，「躺平」的概念開始在年輕人中流行。它指的是人們不應該過度工作，而應知足於可實現的成就。

但「躺平」熱潮卻遭新華社、南方日報等中國官媒批評為「可恥」，指「躺平」不事生產的做法不利個人和國家發展。

公眾的憤怒意味著當局不能再睜一隻眼閉一隻眼。「這已經到達了一個臨界點，對於官員們來說，現在發出這一訊息是非常緊迫的，尤其是在受到高度關注的員工死亡事件發生之後，」香港 理工大學的陳慧玲博士說。

電商平台拼多多的兩名員工在幾周內相繼去世，一名年輕員工長時間工作後在回家路上猝死，另一名員工自殺身亡。這種廣泛的反對也引發希望維持社會穩定的北京的不滿。考慮到從事數位經濟工作的人數如此之多，這一點更加重要。

「無論是互聯網企業的知識工作者，還是配送平台上的藍領工人，員工都有數百萬人之多，其中許多人很可能『996』工作，」新加坡國立大學的宋照禮博士說。

隨著工人的不滿情緒加劇，一些人正在動員集體行動。據香港非政府組織「中國勞工通訊」的數據稱，2016年至2021年間，該組織至少記錄131起外賣員抗議事件。

專家表示，中國正在努力應對未來幾年勞動力的萎縮。今年5月，十年一次的人口普查顯示，中國人口增長速度為數十年來最低。「政府非常擔心這一點，因為它需要這些勞動者來維持經濟發展，」陳慧玲說，官方正試圖建立一個對年輕勞動者來說更人性化的就業體系，它可以使工作更有吸引力，中國需要它們來保持競爭力。