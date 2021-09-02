立陶宛中國關係緊張影響文化交流 節目、出版喊停

立陶宛與中國的雙邊政治關係緊張，文化交流也受影響。圖為位於北京的立陶宛大使館。(Getty Images)

立陶宛 與中國 的雙邊政治關係緊張，文化交流也受影響。立陶宛駐中國大使館文化參贊伊萬納斯卡斯表示，目前中國境內所有立陶宛相關文化藝術活動都告停，書籍出版也面臨阻礙。

立陶宛今年以來因為退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、國會表決通過認定北京當局對新疆維吾爾族施行「種族滅絕」、允許台灣 在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處等事件，與中國關係緊張，並遭北京以政治、經貿手段強力施壓。

伊萬納斯卡斯（Tomas Ivanauskas）於2019年秋季上任，兼轄立陶宛與南韓的文化交流。他近日接受立陶宛國家廣播電視（LRT）採訪時提到，立陶宛在中國的文化藝術活動自5月起即陸續遭取消或暫停。他說，有藝術季主辦單位在節目開始前約兩週臨時通知，考量立中關係的最新發展，雙方無法繼續合作。

伊萬納斯卡斯提到，「文化必須與政治脫勾」、「文化歸文化，政治歸政治」等常見說法有些荒謬，因為觀諸歷史，自有文化以來，它就與政治脫不了關係。儘管如此，他坦承沒料到立中政治關係惡化可影響到如此多層面，他同時也感到很遺憾。

與此同時，伊萬納斯卡斯了解今年對中共當局而言是特殊的一年，除了建黨百年，明年還有冬季奧運。他提到，目前中方合作夥伴多採觀望、以靜待變的態度，「他們認為今年中國的狀況是，任何火花都有可能引發爆炸」。

除了文化藝術活動，伊萬納斯卡斯指出，立陶宛翻譯書籍在中國的出版工作也受影響，書號和許可取得遭遇阻礙。

伊萬納斯卡斯說，部分台灣文化界人士近期主動接觸立陶宛方，表達與立陶宛加強交流的興趣，希望可共同執行計畫，目前雙邊討論多仍在初步階段。

根據公開資料，台灣與立陶宛的文化藝術交流雖稱不上頻繁，但橫跨戲劇、音樂、舞蹈、繪畫、雕塑等領域，多位曾獲國際大獎肯定的立陶宛插畫家，也有繪本在台灣發行。

歐洲聯盟（EU）各成員國外交部長2至3日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）舉行非正式會議，焦點議題預計包括歐盟與中國的關係，以及北京對立陶宛的多重施壓。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）一向主張歐盟27個成員國應透過27+1機制團結一致應對中國，排除類似17+1足以分化歐洲的機制；立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）2日出訪義大利期間與總理德拉吉（Mario Draghi）會面時也表示，歐盟與中國的談判應透過不分化歐洲的形式進行。