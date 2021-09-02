中國正掀革命？胡錫進：別相信對監管極端解讀

中國官媒環球時報總編輯胡錫進。圖／人民網資料照片

中國 官方出手重擊不同行業，引發揣測，有文章稱各領域正在發生「一場深刻的革命」。環球時報總編輯胡錫進今天稱這種解讀是誤導，「凡是對國家監管措施的極端解讀，大家都不要信」。

多家官媒日前轉載評論人李光滿的一篇文章，內容充滿左派色彩，文章聲稱，從「反壟斷」到提出共同富裕，以及整治娛樂圈，都顯示「中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。

文章還說，「這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸」。

中共 鷹派官媒「環球時報」總編輯胡錫進今天透過微信 公眾號「胡錫進觀察」發文，針對李光滿的文章提出反駁，表示「該文對形勢做了不準確的描述，使用了一些誇張的語言，背離了國家的大政方針，造成了誤導」。

胡錫進說，官方提出監管的目的是規範市場，「在加快經濟社會發展的同時推進共同富裕，強化公平正義建設」，這不是什麼「革命」。

他說，中國一些經濟領域出現了壟斷以及畸形的發展，但這些問題能夠通過國家的機制發現並確認，進行必要的及時調整。

胡錫進批評，從李光滿的文章來看，中國仿佛要告別改革開放以及中共18大以來的基本路線方針政策，要形成某種秩序顛覆，真的要「革命」了，「這確屬嚴重的誤判和誤導」。

胡錫進稱，他在體制內接觸到很多人，無論在會議上或私下場合，從沒有聽說過中國正在出現李光滿文章所描述的政治動向。「我反覆得到的資訊就是：中國要繼續發展，要不斷以有力且穩健的方式自我完善。」

李光滿的文章宣揚中國正在開始變革，「不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷」，胡錫進說，「我很擔心這樣的語言會勾起人們的某些歷史記憶，引發一定範圍的思想混亂和恐慌。」

胡錫進說自己撰文的動機是希望所有人都相信，中國的改革開放路線不會變，中共18大以來的重大方針政策一定會得到堅持。「凡是對國家監管措施的極端解讀，大家都不要信」。

中國官方去年底開始對網路科技巨頭嚴格執行反壟斷調查並祭出重罰；今年下半年，補教業和娛樂圈又分別因為不同原因被大力整治。8月，中共總書記習近平召開的會議提到「共同富裕」、「合理調節高收入」等，引發不安。

針對這一系列的行業整治行動，外界近來已有質疑，中國是否要進入「二次文革」或是類似1950年代的「公私合營」體制；一些行業巨頭紛紛捐鉅款支持「共同富裕」，更被認為是花錢買平安。