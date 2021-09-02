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美媒：四川藏人供奉達賴喇嘛法像 已逾百人被捕

中央社台北2日電
中國四川甘孜州石渠縣溫波鎮近期傳出大規模抓捕供奉、私藏第14世達賴喇嘛法像的僧俗藏人。美媒報導，累積抓捕人數已逾百人，且正擴大到其他鄉鎮，被捕者都關押在石渠縣城。(美聯社)
中國四川甘孜州石渠縣溫波鎮近期傳出大規模抓捕供奉、私藏第14世達賴喇嘛法像的僧俗藏人。美媒報導，累積抓捕人數已逾百人，且正擴大到其他鄉鎮，被捕者都關押在石渠縣城。(美聯社)

中國四川甘孜州石渠縣溫波鎮近期傳出大規模抓捕供奉、私藏第14世達賴喇嘛法像的僧俗藏人。美媒報導，累積抓捕人數已逾百人，且正擴大到其他鄉鎮，被捕者都關押在石渠縣城。

美國自由亞洲電台中文網1日引述石渠縣消息人士表示，軍警自8月22日進駐石渠縣溫波鎮後，從僧舍和民宅搜查出許多達賴喇嘛的法像，並分別拘捕約60名藏人，之後繼續依次搜查各村居民的住宅，至今仍持續。

報導表示，從8月25至29日，當局又拘捕了約53名僧俗藏人，指控罪名仍是「供奉和私藏達賴喇嘛法像、在電話裡談論敏感話題」。

這名消息人士提到，截至8月29日，總計113名石渠縣溫波鎮的僧俗藏人被捕，目前只有4人在8月31日獲釋，其餘人員據說至少要被拘留一個月，拘押期間也無權請律師為他們辯護。

他並透露，8月31日開始，當局每天都要傳喚溫波寺的20名僧人，自白是否「收藏達賴喇嘛法像、在電話裡談論敏感話題及違反國家法律」等，所有18歲以上的僧人必須接受傳喚，不得逃避。

消息人士稱，溫波寺辦公室兩名職員也被強行指定負責每天傳喚20名僧人。當局同時要求「無涉案者」也要作出相關保證和承諾。

報導表示，上述被捕人員目前都被關押在石渠縣城。

報導並引述另名石渠縣消息人士說，這次搜查行動已擴及石渠縣下其他鄉鎮。當局不僅挨家挨戶搜查達賴喇嘛法像，還查看每人手機，一旦發現敏感圖片或言論，一律強行帶走。

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