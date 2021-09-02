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阿里巴巴集團表態 將投入千億人民幣助力「共同富裕」

特派記者賴錦宏／北京報導
阿里巴巴宣布投入1000億元人民幣，協助中共總書記習近平提出的「共同富裕」政策。（路透資料照片）
阿里巴巴宣布投入1000億元人民幣，協助中共總書記習近平提出的「共同富裕」政策。（路透資料照片）

9月2日，阿里巴巴集團透露，阿里已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元（人民幣，下同，約154.7億美元），助力共同富裕。這是繼大陸科技大廠騰訊後，大陸網路平台大企業第二家投入巨資響應中共總書記習近平提出的「共同富裕」政策。

據浙江新聞，阿里巴巴為促進十大行動落地，阿里將成立一個專門的常設機構。據了解，阿里助力共同富裕十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

北京政治觀察家認為，阿里巴巴捐一千億的行動，緊追騰訊之後，未來應有其他科技大廠也投入「共同富裕」之列。但在這件事上，馬雲的「政治覺悟」，就沒有騰訊的馬化騰高。

8月18日，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰說，「企業開始往上生長，對於根基的社會價值，必須要加深紮穩，這500億只是投入在這個領域的開始。」

騰訊宣佈再次新增500億元資金，啟動「共同富裕專項計畫」。這一次騰訊計畫深入結合自身的數位和科技能力，在鄉村振興、低收入人群增收等民生領域提供持續助力。

媒體注意到，4個月內，騰訊已連續規劃投入1000億元資金，在增進社會福祉、助力共同富裕方面進行持續探索。

8月18日，騰訊公布了2021上半年的業績報告，上半年騰訊的營業收入達到2735億元，淨利潤高達903億元，增長46%。在2021年《財富》中國500强最賺錢企業排名中，騰訊的淨利潤為1598億元，在中國大陸位居第五。

中國 利潤 低收入

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