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中國打房引發轉職潮 龍頭房企員工年減3成

中央社上海1日電
中國持續對房地產業政策調控，房地產前途堪憂，已引發「逃亡潮」，多個龍頭房企近一年員工人數減少3成。圖為一名北京居民在清理牌樓。(美聯社)
中國持續對房地產業政策調控，房地產前途堪憂，已引發「逃亡潮」，多個龍頭房企近一年員工人數減少3成。圖為一名北京居民在清理牌樓。(美聯社)

中國持續對房地產業政策調控，以遏止房價上升，已引發「逃亡潮」，不少人擔心在強監管下，房地產前途堪憂，紛紛轉職。多個龍頭房企近一年員工人數減少3成。

據第一財經報導，雖然中國持續對產業進行監管，但暫時未改變房地產、金融、網路科技業是中國3大高薪行業的格局。只不過有一些現象正悄悄在產業內部發生，其中之一，是房地產業出現一波轉職潮。

報導引述中國多家龍頭房企近日發布的半年報顯示，萬科集團的員工人數從13萬大幅下跌，近一年員工減少20%；合景泰富、富力、泰禾等房企的員工人數，在過去一年更減少超過30%。

另一方面，報導引述統計資料指出，80家中國的上市房企，薪資總量的增速已經連續3年收窄，2020年人均年薪首次出現下降，中位數為人民幣18.3萬元（約2.8萬美元），高層幹部薪資年減5%。

報導形容，過去5年，房地產業不斷膨脹，創造了不少致富的勵志故事，然而隨著產業規模見頂、市場走弱、融資收緊，巨大的人才泡沫終將被戳破。不少人不願意成為最後一個逃走的人，因此紛紛轉職，甚至有人為了轉職，降薪數十萬元也在所不惜。

報導引述一名房地產業界人士的觀察，不少人轉職的目標都是網路科技大廠，而且不只基層員工或儲備幹部，甚至有地區經理近期跳槽至阿里巴巴。

報導分析，雖然現在網路科技業風波不斷，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等大廠深陷輿論質疑、監管風波中，但在房地產業人士眼中，網路科技業仍在上升期，相比已經步入夕陽期的房地產業，有更多可能性。

不過也並非所有的人都能順利轉職，報導提到，對於人力、財務相關工作的人而言，要轉職進入網路科技大廠相對容易，因為很多東西相通。但就房地產業的專門工作職務，例如土地投資，很難將這些經驗帶到業外。

報導指出，房地產業目前仍是高薪產業，然而疲累、動盪、被一個又一個的時程追著跑，加上近年中央對房市的調控越來越嚴厲，使得房地產業在政策之下走的困難。希望找一份穩定的工作成了不少房地產業人士的盼望，薪資反而已不是首要考量。

房地產 中國 工作

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