中駐美大使秦剛：籲美認真對待3條紅線、2份清單

中國駐美大使秦剛8月31日透過視訊，出席美中關係全國委員會董事會為他舉行的視訊歡迎會。（取自中國駐美國大使館官網）

中國 駐美大使秦剛 指出，希望美方高度重視並認真對待中方提出的「三條底線」、「兩份清單」，特別在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上謹言慎行，尊重中國的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，不要觸碰和挑戰中方的紅線。

他並強調，中美絕不應走向誤解誤判和衝突對抗，必須尋求不同政治制度、文化、發展階段的兩個大國相互尊重、和平共處之道。

根據中國駐美國 大使館官網1日發布的新聞稿，秦剛8月31日於美中關係全國委員會董事會為他到任舉行的視訊歡迎會上發表演說時做上述表示。

秦剛所說的「三條底線」、「兩份清單」中的「兩份清單」是今年7月26日中國外交部副部長謝鋒在與美國副國務卿薛曼會談時提出的，一份是中國要求美國糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

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「三條底線」則是中國國務委員兼外長王毅當日向薛曼提出，在中美關係中，中國堅持的三條底線：美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

秦剛31日在演講中表示，中國從來不把自己的命運押寶在別國身上，中國要不斷超越的是自己，從來沒有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。

秦剛說，中美是密不可分的利益攸關方，各自的成功對彼此都至關重要，中國沒有賭美國輸，樂見美國憑藉自身的力量，「而不是靠壓制別國或讓別國吃藥解決美國自身的問題。」

他還表示，當前疫情仍在全球肆虐、國際恐怖主義活動依然活躍、氣候變化向人類發出「紅色警報」，各種地區熱點問題層出不窮，中美作為兩個大國，協調合作的必要性、緊迫性更突出，這也是國際社會的普遍期盼。

秦剛強調，中美絕不應走向誤解誤判和衝突對抗，必須尋求不同政治制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國相互尊重、和平共處之道。

他指出，雙方要保持對話、管控分歧，落實中國國家主席習近平與美國總統拜登今年除夕通話的精神，加強外交、經濟、金融、執法、軍隊等部門之間的交流對話，重建有關對話機制，以建設性的方式妥善管控和處理矛盾分歧。

秦剛說，無論在雙邊層面，還是在應對氣候變化等全球性問題上，中美雙方都可以從點滴做起，從易到難，積少成多，尋求改善關係的切入點及合作面，雙方要共同努力掃清合作障礙。此外，「美方應停止在病毒溯源問題上搞政治操弄，阻止國會審議通過嚴重損害中美關係的涉華議案。」

秦剛表示，作為新任中國駐美大使，他將加強與美各界溝通對話，努力推動構建更加理性、穩定可控、建設性的中美關係。