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北京環球影城將開幕 成亞洲第三個環球影城樂園

記者呂佳蓉／即時報導
北京環球度假區將於9月20日開幕。美聯社
北京環球度假區將於9月20日開幕。美聯社

北京環球度假區9月20日開幕，於1日終於確定票價。北京環球影城的指定單日門票採用四級票價結構，推出淡季日、平季日、旺季日和特定日門票，票價分別為418元、528元、638元及748元人民幣（分別約為美金64元、81元、98元、115元）。官方網站將提供90日滾動價格日曆，方便遊客提早規畫行程。

據港媒香港電台報導，園方強調，門票定價是基於深入消費者調研和市場調查，也有參照行業慣例，依據不同時節採取四級結構，目前所售門票均為單日限定日期門票，僅限所選當日使用，一經出售會綁定有效身分證明文件，不得轉讓或轉售。

北京環球度假區將於9月20日開幕。美聯社
北京環球度假區將於9月20日開幕。美聯社

除北京環球影城指定單日門票-標準票以外，北京環球影城主題公園還將為特殊群體提供優惠，兒童（購票當日3至11周歲，含3周歲和11周歲）、老年人（購票當日65周歲及以上，含65周歲）以及殘障人士（需提供有效殘障人士證件）均可享受當日單人門票價約七五折優惠。年齡在3周歲（同行遊客購票當日）以下的嬰幼兒可以免票進入北京環球影城主題公園。

北京環球度假區是繼2001年日本大阪及2011年新加坡後，亞洲第三個環球影城主題樂園選址地方。

北京 環球影城 主題樂園

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