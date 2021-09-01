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山東傳出炭疽死亡病例 患者為14歲學生

記者林則宏／即時報導
炭疽早期病變。（取自北京市疾控中心微信公眾號）
炭疽早期病變。（取自北京市疾控中心微信公眾號）

據「中國疾病預防控制中心周報（英文）」通報，山東省濱州市傳出2例炭疽確診病例，一例是一名14歲學生（患者A），另一例是一名從事屠宰工作的35歲男子（患者B）。患者A已於8月6日死亡，患者B已被轉移至傳染病醫院進行隔離治療。

周報稱，根據現場流行病學調查，7月28日，患者A突然出現發燒、乏力、乾嘔、腹瀉、抽搐等症狀，當晚和7月30日兩次被送到村衛生室就醫。

7月31日，患者A在村衛生室注射點滴時出現突發意識不清、破傷風、頸部強直等症狀，被轉送濱州醫科大學醫院救治。8月6日，患者A死亡。根據腦脊液，血清抗體以及血培養檢查，死亡原因專家初步判斷是由敗血症引起的腸炭疽或腦膜型炭疽。

8月8日，患者B在流行病學調查中被確定為疑似病例，後經山東省疾控中心確診為皮膚炭疽。患者B曾於7月25日在患者A的家中屠宰病牛。

由人民日報社主辦的《健康時報》報導，山東省疾控中心及相關衛生部門對2例確診病例的所有密切接觸者實施了嚴格的12天隔離措施，其中居家隔離24人，集中隔離9人。

當地基層醫療機構同時對78人進行發燒、腹瀉、嘔吐、皮膚症狀篩查，截至8月24日未發現新增病例，對密切接觸者等預防給藥超過4,700人。

北京市疾控中心8月9日也曾報告1例，從河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣送至北京就醫的肺炭疽病例。

北京市疾控中心表示，炭疽病是由炭疽桿菌引起的傳染病，主要流行於食草動物牛、羊、鹿等，人一般是通過接觸感染炭疽的動物及其製品而感染炭疽。

如果皮膚接觸到汙染物，炭疽桿菌會通過皮膚上的微小傷口進入人體內，引起皮膚炭疽；如果食用遭汙染的肉類，可以引起腸炭疽；如果呼吸吸入含有炭疽桿菌的飛沫或粉塵，可以引起肺炭疽。

北京 中國 工作

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