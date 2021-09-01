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西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

中央社台北1日電
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵一名女乘客前天遭保安粗暴拖出車廂外造成衣不蔽體後，在中國網路引發熱傳與公憤，但相關影片遭全面下架，微博還將有關話題全部撤出熱搜。由於舉國關注，官方已介入調查。

據網友上傳推特的影片與目擊者敘述，8月30日下午5時許，一名黑衣年輕女子在西安地鐵3號線列車上，因為講電話聲音大，引發一名中年男子不滿，罵她是「女流氓」，雙方發生衝突，男子打了女子耳光還把她的雨傘弄壞。

西安地鐵一名保安獲報後進入車廂，僅要求女子離車，女子拒絕並要求與該男子交換微信賠償她的損失。

不料，保安突然就趨前拉扯，粗暴拖著女子出車廂，還有一名男乘客加入協助。女子被拖出車外的過程中，衣服被扯爛，衣不蔽體走光，她不斷尖叫高喊身分證還在車裡。

女子被拖出車廂後，又衝入車內不願離開，但她的隨身用品一度被丟出車外。

影片來源：YouTube

相關影片文章隨後在網路熱傳引發公憤，躍為中國網路最熱門話題。許多女網友痛批如此粗暴行徑踐踏女權，表示要發起眾籌幫女子打官司；更多網友直指這是戕害人權，要求官方調查嚴懲。

但中國網管部門隨即啟動維穩，全面下架相關影片，微博還把有關話題全部移出熱搜榜企圖降溫，但此舉引發網友更為憤怒，向有關部門提出檢舉。

西安地鐵運營分公司昨天發文稱，女子是在車上與其他乘客發生口角。期間，不斷辱罵身邊乘客，並與部分乘客產生肢體衝突，嚴重影響了車廂內乘車秩序。列車安全員發現後立即進行勸阻，在多次勸離未果後，為確保車廂內乘車秩序，列車到達大雁塔站後，「安保人員與其他熱心乘客一起將該女乘客帶離車廂」。

但官方說法不僅被網友洗版直斥輕描淡寫與事實相距甚遠，並控保安行使職權過當，已明顯違反中國刑法的侮辱罪，最高可處5年以上有期徒刑。

中媒澎湃新聞今天發表評論指出，根據「西安城市道路交通管理條例」的相關規定，西安地鐵工作人員的執法權是有限的，僅限於警告和罰款。遇到緊急情況，工作人員可以報警處理，而不能自作主張採取超越自己職權的執法行為。

評論強調，妨礙他人乘坐地鐵，理應根據相關法規承擔相應的責任，接受相應的處罰。但這並不意味著公民個人的尊嚴可以被肆意踐踏。執法為民是社會主義法治的本質要求。

據報導，女子事後已經報警處理。中國交通運輸部官方微博今天回應網友評論稱，「已上報該事件，正在處理，謝謝您的關注」。

地鐵 中國 微博

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