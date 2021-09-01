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習近平：原則問題寸步不讓、寸土不讓

記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。(新華社)
中共總書記習近平。(新華社)

中共總書記習近平1日在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式上表示，當前，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，中共面臨的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。

中國央視新聞報導，習近平強調，「要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益。中國共產黨人任何時候都要有不信邪、不怕鬼、不當軟骨頭的風骨、氣節、膽魄。」

習近平還指出，「檢驗黨員幹部是不是對黨忠誠，在革命年代就要看能不能為黨和人民事業衝鋒陷陣、捨生忘死，在和平時期也有明確的檢驗標準。」

他舉例，比如，「能不能堅持黨的領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；能不能堅決貫徹執行黨的理論和路線方針政策，不折不扣把黨中央決策部署落到實處；能不能嚴守黨的政治紀律和政治規矩，做政治上的明白人、老實人；能不能堅持黨和人民事業高於一切，自覺執行組織決定，服從組織安排，等等，都是對党忠誠的直接檢驗。」

習近平還指出，組織上安排年輕幹部去艱苦邊遠地區工作，是信任更是培養，年輕幹部應該以此為榮、爭先恐後。「刀要在石上磨、人要在事上練，不經風雨、不見世面是難以成大器的」。

他說，「黨員幹部要只有把世界觀、人生觀、價值觀的總開關擰緊了，把思想覺悟、精神境界提高，才能從不敢腐到不想腐。」

習近平 中共 中國

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