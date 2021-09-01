香港歌手何韻詩被迫取消演唱會 劇院拒租場地

香港著名泛民主派支持者、歌手何韻詩，被迫取消預定於下周一起舉行的演唱會。(美聯社)

香港 著名泛民主派支持者、歌手何韻詩被迫取消預定於下周一（6日）起舉行的演唱會，原因是她租用的劇院臨時取消租用協議。

何韻詩早前租用了壽臣劇院作演唱會之用，日期是9月6日至12日，但由她創辦的音樂品牌Goomusic今天公布，香港藝術中心依場地租借合約條款，臨時取消他們租用壽臣劇院。

Goomusic對此表示遺憾，並指藝術中心沒有提供任何證據及解釋，說明他們的表演在哪些方面不符合條款的規定。

Goomusic指出，堅決反對及無法認同藝術中心的決定。

近幾年來，何韻詩積極參與政治活動，包括2019年的「反送中 」運動，且是「612人道支援基金」的信託人之一。

這項基金於2019年6月中由泛民主派黨派及團體成立，主要透過籌款支援「反送中」被捕人士，比如聘請律師，但已於上周宣布逐步停止運作。

上周有報導表示，何韻詩因涉嫌違反港區國安法，已被執法部門盯上。

據報導，儘管「612」基金停止運作，何韻詩在香港國安法實施前後的一些言行，已引起執法部門關注。

另據報導，何韻詩受查的原因不單涉嫌違反國安法，也包括她2020年參加未經核准的「六四」燭光晚會，晚會由香港市民支援愛國民主運動聯合會舉辦。

此外，何韻詩曾於2019年7月出席日內瓦的聯合國 人權理事會會議，會上她就「反送中」期間的香港人權狀況發言，要求聯合國將中國從人權理事會除名。

同年9月，何韻詩在台灣出席「929台港大遊行─撐港反極權」，公開聲援香港「反送中」抗爭者；同月，何韻詩與前香港眾志秘書長黃之鋒等人在美國國會作證，呼籲通過香港人權及民主法案。