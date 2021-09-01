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字節跳動取消「大小周」 員工薪資平均大減17％

記者林汪靜／即時報導
字節跳動取消「大小周」後，員工薪資也面臨不同程度的調降。美聯社
字節跳動取消「大小周」後，員工薪資也面臨不同程度的調降。美聯社

「加班」是中國科技業為人詬病的「文化」之一，如今不少企業開始取消「大小周」的加班制度。8月31日是字節跳動取消大小周後的首個發薪日，領到薪資的員工非常傻眼，因為他們發現自己的薪資較往常有不同程度的調降。

「大小周」是中國部分企業的一種工作型態，指一周上6天班（只休息周日一天），下一周上5天班（休息周六和周日兩天），再下一周又只休一天，再隔一周再休兩天，如此單雙休循環。

據中國自媒體報導，一名字節跳動員工在社交平台上表示：「有生之年終於等來了字節跳動的普調，全體員工普調降低了17%。」另一名字節跳動員工透露：「少了4天工資。」

中國自媒體《21Tech》指出，這意味著員工不加班將損失一筆不小的收入。此外，很多字節跳動員工在入職談薪資時，會將加班費也算入全年薪資裡。但在取消了大小周後，字節跳動也沒有公布對這部分員工的補償方案。

對於大小周的取消，身處其中的人出現正反兩面看法。經濟觀察報報導，第一次體驗字節跳動的大小周時，員工刀仔（化名）是興奮的，他曾在社交平台上發布一則影片，講述自己30歲「高齡」選擇大小周的原因：「錢多，能充實自己的生活，更重要的是，本來就會在周末加班，現在加班公司還給錢，何樂而不為？」

但也有很多人不願接受。剛從字節跳動離職的某員工就吐槽，雖然每兩周只多上一天班，「但她覺得那一天比上墳還難受。」

字節跳動薪資下調，也讓人聯想中國互聯網高薪時代是否將結束？有中國自媒體就指出，互聯網的高薪是相對於傳統行業而言的高薪，由此來看，高薪時代有可能會結束。從大方向來看，發展高端製造業是中國在未來幾十年，中美對抗中的核心戰鬥力，高端製造業人才、高質量的技術工人將成為下一個時代的產能代表。而互聯網一夜造富的神話，也將漸漸成為歷史。

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